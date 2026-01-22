Des aboiements provenant d’un ravin alertent les employés d’une station de ski qui y découvrent un chien bloqué depuis 13 jours

Porté disparu depuis plusieurs jours en plein hiver, un chien a vécu une épreuve aussi longue qu’angoissante dans un décor hostile. Son incroyable survie, il la doit autant à son épaisse fourrure qu’à l’intervention décisive de personnes déterminées.

Un Bouvier Bernois répondant au nom d’Otis s’est fait de nouveaux amis. Il s’agit des personnes qui l’ont sauvé après l’avoir découvert pris au piège au fond d’un ravin. Il s’y trouvait depuis près de 2 semaines, subissant le froid, la faim et la solitude, rapportait Alaska Public Media .

Le chien avait disparu de chez ses maîtres, qui habitent sur la route Crystal Mountain à Girdwood, dans le sud de l’Alaska (Etats-Unis), le 17 décembre 2025. Sa famille avait eu beau le chercher partout et multiplier les appels à témoins, Otis restait introuvable.

Ce que ses humains ignoraient, c’est qu’il était bloqué dans un canyon enneigé à proximité de la station de ski Alyeska Ski Resort. Ce sont justement des pisteurs de l’établissement qui l’ont repéré et secouru.

L’un des employés de la station de ski a été alerté par des aboiements le 29 décembre, tôt le matin, alors qu’il s’apprêtait à commencer sa journée de travail. Il montait dans le télésiège à ce moment-là.

“Plus tard, un autre pisteur a entendu un nouvel aboiement en empruntant le même télésiège, raconte Bayne Salmon, responsable de la communication de l’Alyeska Ski Resort, à Alaska Public Media. En examinant la zone, il a regardé dans le ravin et a aperçu un chien brun et touffu, profondément en contrebas.”

Une équipe de 5 pisteurs-secouristes de la station de ski a été mobilisée. Ils sont descendus prudemment dans le ravin, puis ont attiré Otis avec quelques friandises avant de lui mettre un harnais. Ils l’ont ensuite hissé en toute sécurité.



Ryan Hutchins-Cabibi

“Le retrouver en bonne santé relevait vraiment du miracle”

Le chien a marché aux côtés de ses héros jusqu’au poste de secours. D’après ces derniers, il remuait la queue durant tout le trajet. Le sauvetage aura duré 2 heures au total.

“Il n’était pas enthousiaste à l’idée de porter le harnais de sauvetage pour chiens, mais je pense que l’épuisement dû à sa longue et froide aventure l’a amené à rester immobile et calme pendant que nous le remontions hors du ravin”, poursuit Bayne Salmon.

Ryan Hutchins-Cabibi

“Tout le monde était ravi de l’avoir sauvé et il est difficile de croire qu’Otis ait pu passer autant de temps là-bas, ajoute le responsable. Le retrouver en bonne santé relevait vraiment du miracle.”

Outre une perte de poids et la fatigue, le chien allait plutôt bien. Il a pu rentrer auprès des siens pour se remettre de sa mésaventure.