Déposée au refuge car “elle n’y arrivera pas”, une petite Teckel handicapée prouve à tous qu’elle mérite de rester en vie

« Elle n’y arrivera pas », tels étaient les mots des anciens propriétaires de Blessit, la petite Teckel, qui se sont résolus à déposer la chienne de quelques semaines dans un refuge. Elle n’avait que 2 pattes, mais sa santé était bonne. Entre les mains de sa nouvelle maîtresse, Abigail Thomas, Blessit dévore désormais la vie à pleines dents.

Selon la direction du refuge ayant recueilli la chienne, la chance aura été d’avoir pu éviter l’euthanasie. Pensant que Blessit ne pourrait pas évoluer positivement, les propriétaires ont abandonné le nouveau-né au refuge. Quelques semaines plus tard, en 2021, c’est une jeune femme de 23 ans qui a jeté son dévolu sur l’adorable Teckel.

@abigaiil_thomas_ / TikTok

« Assumer la responsabilité d’un animal handicapé »

Abigail, qui réside en Louisiane (États-Unis), et qui partage son histoire sur son compte TikTok « @abigail_thomas_ » sait qu’adopter un chien porteur de handicap n’a rien d’une évidence. Elle confiait à Newsweek : « Je comprends que certaines personnes ne veulent pas assumer la responsabilité d’un animal handicapé, mais je suis si heureuse qu’ils l’aient abandonnée et ne l’aient pas euthanasiée automatiquement ».

@abigaiil_thomas_ / TikTok

Quand la confiance se tisse

L’origine du handicap de Blessit est inconnue. On ne sait pas si son absence de pattes avant est congénitale ou si elle est liée à un accident survenu dans les premiers jours. Privée de sa maman, la petite chienne a dû être nourrie au biberon. La confiance accordée à Abigaïl a été quasiment instantanée. Blessit tenait dans la main de sa maîtresse et s’y trouvait parfaitement bien. Selon cette dernière, sa chienne s’est comportée « comme un chiot normal ». En effet, Blessit ne semblait « avoir aucune idée de sa différence », expliquait sa maîtresse.

@abigaiil_thomas_ / TikTok

Un fauteuil roulant pour explorer le monde

Assez rapidement, Blessit a pu apprendre à se servir d’un fauteuil roulant spécialement conçu pour elle. Ce fut une épreuve pour le duo, qui a dû s’adapter une nouvelle fois. La Teckel a pu compter sur l’aide de plusieurs congénères, notamment un Mastiff et un Beagle.

Une rétrospective émouvante

Sur TikTok, Abigail est revenue sur la trajectoire de son adorable petite chienne. De son arrivée, à son alimentation par biberon, en passant par ses premiers pas avec le fauteuil roulant, on sent que c’est l’émotion qui domine chez cette propriétaire qui sait qu’elle a rencontré une vraie petite warrior. « J’ai immédiatement sangloté », témoignait une utilisatrice sous la vidéo.

