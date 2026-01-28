Démasquée par de faux acheteurs, elle élevait des dizaines de chiens et de chiots dans des conditions alarmantes

Derrière la façade d’une activité en apparence ordinaire se cachait une réalité bien plus sombre, et dont les victimes étaient des chiens. Grâce à une enquête minutieuse, les autorités ont pu mettre fin aux pratiques illicites d’une éleveuse qui mettant gravement en danger le bien-être de dizaines animaux qu’elle vendait sans le moindre scrupule.

A Naples, en Floride (Etats-Unis), 50 chiens dont 18 chiots ont été sauvés d’un élevage illégal et insalubre après l’intervention des forces de l’ordre, rapportait FOX 4 Now .

Olga Kapishon, 63 ans, a été arrêtée le mercredi 14 janvier 2026. Elle est accusée d’élever des chiens, de les vendre et de pratiquer la médecine vétérinaire de manière illégale, en plus de leur imposer des conditions de vie déplorables.

Cette interpellation a eu lieu après la mise en oeuvre, par les adjoints du shérif du comté de Collier (Collier County Sheriff's Office), d’une opération sous couverture ayant permis de confondre la prévenue. Ladite opération a été menée suite à des témoignages de personnes ayant acheté des chiots malades chez l’intéressée.

Olga Kapishon avait déjà eu affaire aux autorités, puisqu’elle s’était vu retirer son autorisation d’élevage en septembre 2025. Une mesure prise en raison de multiples manquements constatés vis-à-vis de la législation. Malgré cette interdiction, elle continuait de vendre de jeunes canidés, en mauvaise santé pour bon nombre d’entre eux.

Des enquêteurs du bureau du shérif se sont fait passer pour des acheteurs. Ils l’ont contactée via son site web et ont demandé à visiter son élevage. A leur arrivée, Olga Kapishon leur a montré des chiots et leurs parents. Certains avaient le pelage très emmêlé et sale. L’un des chiots présentait un ventre anormalement volumineux, signe de la potentielle présence de vers intestinaux.

Elle prétendait vacciner elle-même les chiens

L’éleveuse a affirmé que les jeunes canidés avaient reçu leur première vaccination, mais n’avait aucun document pour le prouver. Elle a également proposé de réaliser le rappel et de vermifuger les animaux sous les yeux des faux acheteurs.

Forts de tous ces éléments, les adjoints du shérif sont donc intervenus chez elle et ont ainsi pu constater les mauvaises conditions de vie des chiens. En outre, ils ont découvert des doses de vaccins sur les lieux.

FOX 4 Now

Les 50 rescapés ont été examinés, et les adultes feront l’objet d’une évaluation comportementale dans l’optique de leur placement en famille d’accueil ou leur mise en adoption. L’enquête se poursuit.