Délaissée et malade, cette chienne croisée retrouve la joie de vivre grâce à l’amour d’une femme (vidéo)

Penelope souffrait de nombreux soucis médicaux lorsqu’elle a été sauvée. Mal dans ses pattes et dans sa tête, elle s’était progressivement éteinte au refuge. Brittany a toutefois vu l’étincelle qui subsistait en elle et l’a rallumée en offrant à la chienne la vie qu’elle méritait depuis toujours.

Il suffit parfois d’amour et de bienveillance pour redonner de l’espoir à ceux qui n’en ont plus. Quand Penelope, une femelle croisée American Bully, est entrée dans la vie de Brittany DeVan, les souffrances qu’elle avait endurées pouvaient se lire sur son visage. Sa nouvelle propriétaire a tout fait pour qu’elle se sente à l’aise et aimée. Désormais, la chienne est méconnaissable.

Penelope a été transférée dans un refuge du Maryland (États-Unis) en fin d’année 2024. Son état physique laissait penser qu’elle avait été longuement négligée. Brittany suppose même qu’elle a pu être laissée dans une cage en continu, car ses pattes étaient déformées.

Et les problèmes médicaux de la pauvre chienne ne s’arrêtaient pas là : « Elle souffrait d'une pneumonie par aspiration, d'une infection grave, ne pesait que 13 kilos (poids insuffisant), avait un entropion dans les 2 yeux, avait une grosse masse sur sa patte arrière gauche, devait être stérilisée », partageait la femme à Newsweek.

@brittany_rescues / TikTok

Un long chemin vers la guérison

Plutôt que de fuir face aux soucis du quadrupède, Brittany a décidé de l’accepter tel qu’il était. Elle était prête à relever le défi et a commencé à prendre grand soin d’elle. L’urgence était de retirer son excroissance sur la patte, qui n’était heureusement pas une tumeur. Elle a été aussi opérée pour ses yeux et chaque intervention s’est bien passée.

Plus en forme et ayant par ailleurs repris du poids, Penelope a commencé à sortir de sa coquille. Sa maîtresse aimante lui apprend à devenir un chien domestique, car elle n’avait reçu aucune base d’éducation. Elle découvre aussi le monde extérieur dont elle avait été privée pendant longtemps. Si elle était nerveuse au départ durant les promenades, elle prend désormais plaisir à se balader.

A lire aussi : Une chienne découverte seule dans un parc après avoir été blessée au couteau et brûlée reprend goût à la vie après des semaines de soins

Brittany est heureuse de constater de tels changements chez sa protégée : « C'est une chienne complètement différente depuis que nous l'avons adoptée [...] Elle s'épanouit et est tellement heureuse », témoignait la femme. Une métamorphose réconfortante 5 mois seulement après son adoption.