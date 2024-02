Atteinte d’une imposante tumeur au ventre, une femelle Mastiff abandonnée retrouve goût à la vie grâce à la bienveillance de ses sauveteurs

Alors qu’il se promenait dans un parc de Malden (Massachusetts, États-Unis), un passant a remarqué une chienne Mastiff « gémissant et criant à l’aide ». Probablement abandonnée durant cette froide nuit d’hiver, la pauvre bête présentait en plus un important problème de santé. Loin d’ignorer la détresse de la chienne, le bon samaritain l’a immédiatement confiée aux autorités compétentes qui ont bien pris soin d’elle.

C’est une histoire d’abandon déchirante qu’a récemment relaté NBC10 Boston. L’histoire de Big Momma, une femelle Mastiff âgée de 2 ans, lâchement abandonnée dans le froid hivernal avec une imposante tumeur sur le ventre.

Un sauvetage déchirant

Lorsqu’elle a été découverte le 14 décembre 2023, Big Momma était attachée à un poteau dans une aire de jeu du Trafton Park de Malden, près de Boston (Massachusetts, États-Unis). Probablement abandonnée pendant la nuit, la pauvre chienne qui présentait une énorme protubérance sur le ventre était dans la détresse la plus totale. Effrayée, affamée et frissonnante, elle gémissait et appelait visiblement à l’aide.

© NBC10 Boston

Heureusement, un bon samaritain l’a trouvée et a pu rapidement la confier aux services de police de Malden qui ont aussitôt contacté Bill Bowdridge, propriétaire de l’entreprise de services pour animaux Big Daddy Doggie, afin qu’il accueille la chienne.

« C’est le premier chien que j’ai jamais vu qui pleurait de vraies larmes et plus nous les essuyions, plus les larmes coulaient. Cela briserait le cœur de n’importe qui », a déclaré Bill avec émotion.

Une belle métamorphose

Grâce à une cagnotte généreusement alimentée par les amis des animaux, la chienne a pu bénéficier d’une intervention chirurgicale pour extraire la masse de son ventre.

© NBC10 Boston

La tumeur de près de 6 kilos a été retirée avec succès et son analyse a montré par bonheur qu’elle était bégnine. Depuis, la chienne « a BEAUCOUP dormi sur son dos en attendant qu'on lui masse le ventre » selon Bill Bowdridge.

Désormais en sécurité et aimée, Big Momma s’est métamorphosée.

« Ce n’est pas le même chien. Maintenant qu’elle est avec nous, elle est allongée sur le dos, les 4 pattes en l’air », a déclaré son père adoptif. Elle est même devenue la mascotte de l’entreprise de Bill !

© NBC10 Boston

Justice pour Big Momma

Pendant ce temps, la police s’est lancée à la recherche de celui qui l’avait abandonnée dans le parc.

« Nous pensons que le coupable a planifié cela », a déclaré Kevin Alkins, agent de contrôle des animaux de la police de Malden. « Nous ne croyons pas qu’il s’agissait d’un résident de Malden. »

A lire aussi : Seul chien ignoré lors d'un évènement d'adoption, l'histoire d'Elvis émeut un fan de son célèbre homonyme

Alan Borgal, l’officier des forces de l’ordre de l’Animal Rescue League qui aide la police de Malden dans ses investigations, a aussi tenu à rappeler qu’abandonner un chien constitue un crime dans le Massachusetts : c’est une violation de la loi sur la cruauté.

Heureusement pour Big Momma, une communauté entière se soucie d’elle et, en premier lieu, Bill Bowdridge, son père adoptif. Il a d’ailleurs tenu à rassurer la chienne : « Je lui ai juste dit que personne ne la quitterait plus jamais. Pas sous ma surveillance ! »