Défendus avec courage par leur propriétaire qui a perdu la vie, ces 2 chiens renouent avec l'amour et l'espoir (vidéo)

Cowboy et Blue étaient des chiens très aimés qui profitaient d’un quotidien bien rempli auprès de leur propriétaire. Un jour, un accident est venu bouleverser ce bel équilibre. Après une attaque violente par un chien et la disparition soudaine de leur propriétaire, la vie des 2 chiens n’a jamais été la même. C’est désormais dans une autre direction que leur vie se déroulera.

Cet incident terrifiant, personne n’aurait pu le prédire. Cowboy et Blue étaient les premiers concernés et c’est leur propriétaire qui a tout de suite pris les devants pour les défendre. Cet acte de bravoure, d’un immense courage, aura coûté la vie à ce propriétaire très aimant. Son fils, également bénévole au sein du refuge Big Dog Ranch Rescue, confronté à un choix difficile, a décidé d’offrir un avenir serein à ces 2 animaux adorables.

Tout perdre en un jour

Un jour, alors qu’ils jouaient tranquillement à l’extérieur de leur maison, Cowboy et Blue ont été attaqués violemment par un chien agressif ayant pénétré sur le terrain. Face à la scène horrible, le propriétaire a choisi d’agir au plus vite pour défendre ses chiens. Il s’est donc interposé entre les chiens, faisant fuir l’animal hostile, racontait Rocky Kanaka.

Suite à cette violente altercation, l’homme est décédé d’une crise cardiaque très soudaine, certainement due aux émotions trop fortes déclenchées par l’attaque. Ce jour-là, Cowboy et Blue ont perdu ce qu’ils avaient de plus cher.

Passage obligé par le refuge

Austin, le fils de l’homme décédé, a été le premier concerné par l’avenir de ces 2 chiens. Bénévole, mais aussi propriétaire de chiens et jeune papa, il a avoué ne pas être à même d’accueillir le duo chez lui. Il a donc fait tout son possible pour trouver le foyer parfait pour Cowboy et Blue. Pour lui, il était certain que le duo ne devait pas être séparé. Le chagrin était immense pour les 2 chiens désormais privés d’un amour extraordinaire.

Tendre la main vers l’avenir

Cowboy et Blue, parfaitement pris en charge par Austin, n’ont pas tardé à écrire la suite de leur histoire. Touché par leur expérience de vie, un homme s’est présenté au refuge pour l’adoption du duo. C’est à travers une vidéo riche en émotions que le refuge a annoncé la belle nouvelle. Le moment du départ vers une nouvelle maison a été bouleversant pour Austin, qui savait qu’il agissait pour le mieux, mais a compris aussi qu’il devait dire au-revoir aux compagnons adorés de son père.

Cowboy et Blue se reconstruisent doucement mais sûrement dans un nouvel environnement on ne peut plus bienveillant.