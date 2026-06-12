Découverts aux côtés de leurs congénères décédés, 2 chiens détenus dans une entreprise de palettes sont désormais pris en charge et soignés

2 chiens employés pour la garde ont été secourus d’un entrepôt de Seine-Saint-Denis après la découverte d’une situation de maltraitance d’une extrême gravité. Mis en sécurité par Action Protection Animale, les rescapés reçoivent désormais les soins dont ils ont besoin, tandis qu’une plainte a été déposée pour faire la lumière sur cette affaire.

Une horrible découverte a été faite récemment à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, dans les locaux d'une entreprise de palettes. Alertée par un signalement, Action Protection Animale a envoyé une équipe sur les lieux, et les constatations faites par cette dernière l'ont laissée sans voix.

D'après Actu Paris , en effet, 2 chiens utilisés pour la sécurité étaient détenus dans des conditions inimaginables. Ils « vivaient » dans des boxes grillagés insalubres et étaient privés de tout. Pire encore, l'un des canidés devait cohabiter avec les cadavres de 2 de ses congénères en état de décomposition avancée.

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Action Protection Animale

« Nous avons déposé plainte et saisi immédiatement les deux survivants, a indiqué Action Protection Animale sur son site . À l’heure où nous écrivons ces lignes, ils sont en route pour être soignés et mis en sécurité. »

« Nous ne connaissons pas encore l’ensemble des circonstances de cette affaire, mais une chose est certaine : aucun animal ne devrait connaître une telle existence », a poursuivi l'association.

« La souffrance animale ne choisit ni la race, ni l’âge, ni l’espèce »

Ces 2 chiens, de races Berger Allemand et Berger Belge Malinois, viennent s'ajouter à des dizaines d'autres déjà pris en charge par Action Protection Animale, qui continue de se battre au quotidien pour les sauver et les soigner malgré les difficultés.



Action Protection Animale

« Pourtant, nous refusons de détourner le regard. Parce que la souffrance animale ne choisit ni la race, ni l’âge, ni l’espèce », rappelle l'organisation présidée par Anne-Claire Chauvancy.

Action Protection Animale promet, enfin, de donner des nouvelles des 2 rescapés, qui sont entre de bonnes mains et se remettent tout doucement de leurs traumatismes.

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