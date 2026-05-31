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Découverte dans un fossé, cette chienne surmonte sa timidité en famille d'accueil et vit la joie de l'adoption


dans la catégorie Sauvetages

Recueillie dans un état de détresse extrême au Texas, Mica a vu sa vie basculer en seulement 3 semaines, le temps pour cette chienne de reprendre confiance et de s’ouvrir à nouveau à l’humain. Renommée Ewa par sa nouvelle famille, elle coule désormais des jours heureux dans un foyer aimant du Minnesota.

Illustration : "Découverte dans un fossé, cette chienne surmonte sa timidité en famille d'accueil et vit la joie de l'adoption"
© The Dodo

Diana, fondatrice de SpookyKittyKats et portant secours aux animaux en détresse à Houston, au Texas (Etats-Unis), a récemment repéré une chienne en grande détresse. Cette dernière était couchée seule au fond d'un fossé au bord de la route. Elle n'avait pour seul couchage qu'une vieille couverture.

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The Dodo

« J’ai dû agir très vite parce que je ne voulais pas qu’elle prenne peur et s’enfuie », raconte Diana à The Dodo. Elle s'est approchée lentement d'elle et a réussi à lui faire passer une laisse autour du cou, avant de la faire monter à bord de son véhicule.

« Quand je l’ai installée dans la voiture, elle s’est tout de suite blottie contre moi. Elle tremblait », dit sa bienfaitrice.

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Elle a appelé une amie, Samantha, de l'association Street Life to the Sweet Life. Celle-ci a tout de suite accepté de devenir sa mère d'accueil.

Elle a donc emmené la chienne, appelée Mica, chez elle. Elle lui a donné un bon bain et aménagé un coin confortable pour lui permettre de se reposer.

« Mica était un peu timide au début, mais on voyait bien qu'elle voulait juste être aimée », indique Samantha.

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The Dodo

« Elle est dans une famille formidable »

Petit à petit, la chienne a commencé à se détendre et à lui faire confiance. Elle qui craignait à peu près tout et tout le monde remuait désormais la queue chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, exécutant même une adorable petite « danse » pour exprimer sa joie.

3 semaines après son sauvetage par Diana et sa prise en charge par Samantha, Mica a été adoptée par une famille aimante, qu'elle a rejointe dans le Minnesota.

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The Dodo

La chienne ne s'appelle plus Mica, mais Ewa. « Elle est dans une famille formidable. Elle adore ses maîtres », se réjouit Samantha.

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The Dodo

A lire aussi : Promenant son chien, elle trouve des jouets au pied d'un arbre et un message émouvant au sujet de l'animal à qui ils appartenaient (vidéo)

Le conseil Woopets : faut-il laisser un chien sauvé seul au début pour éviter la sur-stimulation ?

Dans de nombreux cas, un chien récemment sauvé comme l'a été Mica a besoin de temps seul et de calme structuré pour se remettre émotionnellement et éviter d'être sur-stimulé. Cela ne signifie pas l’isoler totalement, mais lui offrir un juste équilibre entre présence humaine rassurante et moments de repos.

Voici quelques conseils dans ce sens :

  • Respecter une phase de décompression : les premiers jours, limiter les sollicitations (visites, caresses, jeux…) pour réduire le stress.
  • Laisser des moments de solitude choisis : un chien doit pouvoir se retirer dans un espace sécurisé sans interaction forcée.
  • Eviter la présence humaine à outrance : trop d’attention peut paradoxalement renforcer l’anxiété chez un animal qui n’a pas encore de repères.
  • L'encourager à interagir : après cette phase initiale, en s'aidant de récompenses (friandises), et en stoppant dès qu'il montre des signes de lassitude ou d'inconfort.
  • Instaurer des absences progressives : de courtes séparations aident à prévenir l’anxiété de séparation plus tard.

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