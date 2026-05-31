Découverte dans un fossé, cette chienne surmonte sa timidité en famille d'accueil et vit la joie de l'adoption

Recueillie dans un état de détresse extrême au Texas, Mica a vu sa vie basculer en seulement 3 semaines, le temps pour cette chienne de reprendre confiance et de s’ouvrir à nouveau à l’humain. Renommée Ewa par sa nouvelle famille, elle coule désormais des jours heureux dans un foyer aimant du Minnesota.

Diana, fondatrice de SpookyKittyKats et portant secours aux animaux en détresse à Houston, au Texas (Etats-Unis), a récemment repéré une chienne en grande détresse. Cette dernière était couchée seule au fond d'un fossé au bord de la route. Elle n'avait pour seul couchage qu'une vieille couverture.



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« J’ai dû agir très vite parce que je ne voulais pas qu’elle prenne peur et s’enfuie », raconte Diana à The Dodo . Elle s'est approchée lentement d'elle et a réussi à lui faire passer une laisse autour du cou, avant de la faire monter à bord de son véhicule.

« Quand je l’ai installée dans la voiture, elle s’est tout de suite blottie contre moi. Elle tremblait », dit sa bienfaitrice.

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Elle a appelé une amie, Samantha, de l'association Street Life to the Sweet Life. Celle-ci a tout de suite accepté de devenir sa mère d'accueil.

Elle a donc emmené la chienne, appelée Mica, chez elle. Elle lui a donné un bon bain et aménagé un coin confortable pour lui permettre de se reposer.

« Mica était un peu timide au début, mais on voyait bien qu'elle voulait juste être aimée », indique Samantha.



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« Elle est dans une famille formidable »

Petit à petit, la chienne a commencé à se détendre et à lui faire confiance. Elle qui craignait à peu près tout et tout le monde remuait désormais la queue chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, exécutant même une adorable petite « danse » pour exprimer sa joie.

3 semaines après son sauvetage par Diana et sa prise en charge par Samantha, Mica a été adoptée par une famille aimante, qu'elle a rejointe dans le Minnesota.



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La chienne ne s'appelle plus Mica, mais Ewa. « Elle est dans une famille formidable. Elle adore ses maîtres », se réjouit Samantha.



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Le conseil Woopets : faut-il laisser un chien sauvé seul au début pour éviter la sur-stimulation ?

Dans de nombreux cas, un chien récemment sauvé comme l'a été Mica a besoin de temps seul et de calme structuré pour se remettre émotionnellement et éviter d'être sur-stimulé. Cela ne signifie pas l’isoler totalement, mais lui offrir un juste équilibre entre présence humaine rassurante et moments de repos.

Voici quelques conseils dans ce sens :