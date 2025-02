Découvert muselé avec des câbles électriques, ce chien ayant vécu le pire continue d’aimer les humains

Un chien a été abandonné par son maître de façon effroyable. L’individu a pris soin de lui fermer le museau avec des câbles pour s’assurer qu’il ne puisse pas aboyer et alerter quelqu’un. Il l’a ensuite attaché et est parti, le laissant livré à son sort. Par chance, quelqu’un l’a repéré et n’a pas hésité à le secourir.

La RSPCA du comté de Durham (États-Unis) a récemment pris en charge un chien lâchement abandonné par son maître. Ce dernier s’était assuré que personne ne puisse le retrouver, ce qui n’a heureusement pas été le cas. Le canidé a été emmené chez un vétérinaire et pris en charge par l’association.

Un passant a repéré le croisé Bouledogue sur un sentier du village St Helen Auckland, rapportait The Northern Echo. Le bienfaiteur a rapidement compris que la situation était anormale en voyant l’animal seul et attaché, mais pas que.

RSPCA

Un geste de maltraitance

Le pauvre chien avait le museau fermement noué avec un câble électrique. Cela l’empêchait d’émettre le moindre son, ce que souhaitait probablement son propriétaire. En effet, le canidé n’avait aucune possibilité d’aboyer pour prévenir qu’il avait besoin d’aide. Sa seule solution était d’espérer que quelqu’un finisse par le remarquer, ce qui est heureusement arrivé.

Quand le passant a découvert le pauvre chien, il l’a détaché et l’a tout de suite conduit dans une clinique vétérinaire. Il ne disposait pas de micropuce et n’avait pas non plus de collier sur lequel des informations auraient pu être inscrites. Les vétérinaires ont préféré contacter la RSPCA pour qu’il soit pris en charge dans les meilleures conditions possibles.

Un cœur immense

Le rescapé a rejoint les locaux de l’association et a reçu des soins médicaux. Le câble était si serré qu’il lui avait provoqué des blessures : « Sa bouche est enflée et douloureuse à l'extérieur et ulcérée à l'intérieur là où le ruban adhésif était enroulé si étroitement », témoignait Krissy Raine, membre de la RSPCA. Il a reçu un traitement financé en partie par la générosité du public.

La boule de poils est à présent en cours de rétablissement entre les bonnes mains de ses bienfaiteurs. Lesquels ont découvert un chien « très amical » malgré ce qu’il avait enduré. Une enquête a été ouverte pour retrouver son ancien propriétaire. Une chose est sûre, les sauveteurs feront tout pour qu’il ne retourne plus jamais vivre auprès de cette personne.