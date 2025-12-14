Découvert inanimé dans une boîte, ce chien d'une maigreur extrême défie tous les pronostics et laisse ses sauveurs admiratifs

Lorsqu’une femme a découvert un chiot émacié et immobile dans une boîte, son cœur s’est emballé. L’animal respirait encore, mais il était évident qu’il était sur le point de perdre la vie. Une association locale a été appelée en renfort et a tout fait pour le sauver. D’abord pessimiste quant à ses chances de passer la nuit, elle a eu la surprise de constater qu’elle faisait affaire avec un battant.

Voir Renlo, un jeune chien au pelage blanc, debout sur ses 4 pattes relève presque du miracle. Il y a quelques jours seulement, le pauvre n’avait plus la force de se battre et attendait son heure, impuissant. Puis, une femme l’a découvert et son sauvetage a été lancé. Un long parcours du combattant pour cette boule de poils, qui n’en avait pas fini avec la vie.

Ce sont les membres de l’association Stray Rescue of St. Louis, basée dans le Missouri (États-Unis), qui se sont occupés de lui. Ils ont répondu à l’appel à l’aide d’une femme qui indiquait avoir trouvé Renlo inanimé dans un carton le soir d’Halloween. En arrivant sur les lieux, les sauveteurs ont constaté à quel point son cas était urgent.

Un pronostic vital engagé

Le corps du petit Renlo était d’une maigreur sans nom. Il avait aussi très froid et ses sauveteurs ont essayé de le réchauffer au plus vite. Ils ne parvenaient même pas à prendre sa température tant elle était glaciale : « Nous l’avons réchauffé avec autant de sources de chaleur que possible : de l’eau chaude sous lui, des serviettes chaudes, un coussin chauffant, des liquides chauds et une couverture chauffante », écrivait un porte-parole du refuge sur les réseaux sociaux.

Malgré cela, Renlo restait frigorifié et ses sauveteurs ont compris qu’ils allaient avoir besoin d’une aide extérieure pour le maintenir en vie. Ils l’ont donc emmené dans une clinique prodiguant des soins d’urgence. Sur place, l’état du quadrupède a été stabilisé et sa température corporelle est remontée. Les bienfaiteurs ont récupéré le toutou dès le lendemain et l’ont gardé sous haute surveillance.

Une longue convalescence

Cette première nuit passée résonnait comme une petite victoire pour tous. Au fil des jours, Renlo a commencé à reprendre des forces et n’était plus en danger. Il ne pouvait pas marcher longtemps, mais le voir debout était déjà un grand progrès. Une famille d’accueil a accepté de l’héberger le temps de sa convalescence et l’aider à se remettre sur pattes.

L’objectif est de lui faire reprendre du poids, puis de lui redonner confiance en lui. Il a déjà fait de gros progrès auprès de ses bons Samaritains et ces derniers sont admiratifs face à son combat : « Il prend les choses au jour le jour et il se porte à merveille. Quel petit ange courageux et fort ! », écrivait l’association.