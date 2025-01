Une chienne errante emmène son chiot inanimé chez le vétérinaire qui constate que son petit coeur bat encore et se donne pour mission de le sauver (vidéo)

Les caméras de surveillance de la clinique vétérinaire Beylikdüzü Alfa Veteriner, située dans le district de Beylikdüzü à Istanbul (Turquie), ont récemment capturé une scène à la fois incroyable et émouvante.

Elle a eu lieu le 13 janvier. Vers 11h30 locales, une chienne errante s’est présentée devant l’établissement en tenant un chiot complètement amorphe dans sa gueule. Le petit canidé semblait sans vie.



Beylikdu?zu? Alfa Veteriner / Instagram

Le Dr Baturalp Oghan, vétérinaire et propriétaire de la clinique stambouliote, ainsi que son auxiliaire vétérinaire sont tout de suite passés à l’action en les voyant. Ils ont constaté que le petit cœur du chiot était encore en train de battre. Le pouls était faible, mais bel et bien là.

Ils se sont alors empressés de lui apporter des soins intensifs d’urgence. Ils l’ont également réchauffé, notamment en se servant d’un sèche-cheveux. Son rythme cardiaque était extrêmement bas à cause de l’hypothermie. Sans ces traitements, il n’aurait sans doute pas survécu. L’intelligence et le courage de sa mère y sont aussi pour beaucoup.



Beylikdu?zu? Alfa Veteriner / Instagram

Le chiot aura encore besoin de soins et de temps pour s’en remettre totalement, mais son état de santé n’inspire plus d’inquiétude. Il se repose et se nourrit aux côtés de sa mère… Et de son frère.



Beylikdu?zu? Alfa Veteriner / Instagram

La famille est de nouveau au complet et entre de bonnes mains

L’autre tournure réjouissante que cette histoire a prise est, en effet, qu’un autre jeune canidé avait été amené à la clinique vétérinaire plus tôt dans la journée par des bons samaritains. Ces derniers l’avaient découvert seul dans la rue. Il s’est avéré qu’il faisait partie de la même portée.



Beylikdu?zu? Alfa Veteriner / Instagram

On imagine le soulagement ressenti par la maman chien en ayant ses 2 chiots à nouveau auprès d’elle et en sécurité.

Voici la vidéo, mise en ligne sur le compte Instagram de Beylikdüzü Alfa Veteriner et relayée par Upworthy :

