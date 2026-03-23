Découvert au petit matin dans un bac fermé, ce chiot avec une collerette en carton découvre enfin la tendresse humaine

Au début du mois de mars, le personnel d’une clinique vétérinaire américaine a trouvé un grand bac en plastique scellé, sur lequel était inscrit le nom « Kenji ». À l’intérieur, les soigneurs ont découvert un pauvre chiot qui portait une collerette fabriquée en carton. Placé en refuge et soigné, le petit animal sait désormais qu’un avenir meilleur l’attend.

En arrivant à la clinique vétérinaire au cours d'un matin orageux, le personnel a eu la surprise de trouver un grand bac en plastique, sur lequel étaient inscrits un nom « Kenji » et une date de naissance, le 13 novembre 2025. Le message précisait également que « lorsqu’il irait mieux, il aurait un gros appétit ». Un sachet contenant des friandises avait aussi été scotché à la boîte.

© Bonner Springs Animal Control

Le dénommé Kenji, abandonné par les siens, se tenait à l’intérieur. Il portait autour du cou une collerette en carton « faite maison ». À la suite de cette triste découverte, l’équipe vétérinaire a appelé le service de police de Bonner Springs. Kendra Anthony, agent de contrôle des animaux, a été dépêchée sur les lieux et a transféré le chiot de 4 mois dans un refuge.

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2 autres chiots sauvés

« Les cliniques vétérinaires ne sont pas des refuges, écrit le service de contrôle des animaux de Bonner Springs sur Facebook, beaucoup n'ont pas l'autorité légale ni la capacité d'accepter des animaux errants, surtout pour la nuit. »

Heureusement, la Humane Society of Greater Kansas City avait de la place pour Kenji, qui souffrait d’un prolapsus rectal (sortie d’une partie du rectum à travers l’anus, qui entraîne une douleur ou un inconfort lors de la défécation, des troubles digestifs ou encore un état léthargique). Dès le lendemain de son arrivée, le chiot a été opéré en raison de ce problème de santé grave.

© Bonner Springs Animal Control

Alors qu’il se reposait après son opération, Kendra Anthony a mené une enquête dans l’espoir d’identifier l’individu l’ayant abandonné. Ses recherches l’ont orientée vers un homme, qui possédait 2 autres chiots nécessitant également des soins. Les boules de poils ont toutes été prises en charge et conduites auprès de Kenji, révèle The Dodo. « Ils étaient vraiment ravis d'être de nouveau réunis, c'est certain », déclare Kendra Anthony.

© Bonner Springs Animal Control

Des chiots joyeux et insouciants

Une semaine plus tard, les 3 chiots ont été placés dans un autre refuge, celui de la SPCA de Great Plains, qui les prépare à leur nouvelle vie. « Ils sont un peu maigres en ce moment, souligne une porte-parole de l’association, mais toute peur qu'ils auraient pu avoir a disparu. Ce sont des chiots joyeux et insouciants ! »

Kendji aura besoin de plus de temps pour retrouver du poil de la bête, mais il a déjà prouvé à ses bienfaiteurs qu’il n’abandonne pas facilement. Proposés à l’adoption, ces petits rescapés n’ont plus qu’à attendre la famille de leurs rêves.

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© Great Plains SPCA