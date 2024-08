24 chiots découverts enfermés dans des boîtes à l'intérieur d'un camion trouvent la famille de leurs rêves et savourent leur nouvelle vie

En début d’année, la SPCA écossaise a pris en charge 24 chiots découverts dans un camion situé au port de ferrys de Carinryan.

Ce sauvetage de grande ampleur a été rendu possible grâce à un passant, qui avait entendu les gémissements des boules de poils.

© Scottish SPCA

Une fois arrivés sur place, les inspecteurs de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux ont trouvé les petits chiens enfermés dans des boîtes en carton, sans eau ni nourriture.

© Scottish SPCA

Des soins vétérinaires très coûteux

Après avoir été sauvés de ces horribles conditions de détention, les chiots ont immédiatement reçu des traitements vétérinaires. Les soigneurs ont remarqué que nombre d’entre eux souffraient d’une forme grave de la gale des oreilles, mais aussi de problèmes gastro-intestinaux.

L’un des rescapés, nommé Piper, traînait de graves problèmes de santé, notamment un souffle au cœur qui nécessitait une opération importante. Par chance, les vétérinaires de la clinique CrumPets, basée à Glasgow, ont proposé d’effectuer gratuitement cette intervention afin de sauver la vie de cette âme innocente. Sans cela, Piper n’aurait pas survécu.

Un article publié sur le site web KTBS 3 News indique que le coût de tous ces soins était estimé à 25 000 £ (soit 29 220 € environ). Heureusement, un appel aux dons a permis de récolter 23 000 £ (26 880 €) en seulement 2 jours.

Les 24 chiots vivent leur meilleure vie

Plusieurs mois après leur sauvetage, les 24 chiots Cockapoos et Cavapoos (Caniches croisés Cockers et Cavaliers King Charles) ont tous été adoptés ! Au sein de leur foyer aimant, les boules de poils peuvent faire le deuil de leur passé et grandir dans les meilleures conditions.

Jemma, mère de 3 enfants, a adopté la petite Piper qu’elle a rebaptisée Skye. « Toute notre famille l’adore, elle a rendu notre maison complète, confie-t-elle, nous aimons nous promener sur la plage et lui apprendre de nouveaux tours. Elle savoure chaque minute de sa vie. »

© Scottish SPCA

Nous sommes ravis de savoir que tous ces chiens sont en sécurité et aimés. Ils vivent de belles aventures au quotidien, et sont comblés d’amour !