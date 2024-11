Quand un chien met de la lumière dans la vie d’un militaire vétéran traumatisé par son passé

Tarik Griggs s’est engagé dans l’armée américaine dès ses 18 ans, à l’âge où l’on continue de se construire. À peine adulte, il a vécu des moments difficiles et a appris à refouler ses émotions, ce qui a eu un impact catastrophique dans sa vie civile. Son monde était très sombre jusqu’à ce que Walter entre dans sa vie.

Ce dernier, un Labrador croisé Golden Retriever, a été formé au sein de l’organisme Canine Companions pour devenir chien de soutien émotionnel. Aujourd’hui, l’animal sait répondre à plus de 40 commandes, comme l’a mentionné le New York Post, mais excelle surtout dans l’art de réconforter son maître.

© Jen Pottheiser

Une présence capitale au quotidien

Tarik a servi pendant 2 ans dans l’armée et a été marqué par sa mission durant la guerre du Golfe. À l’époque, l’homme s’était déjà senti changé suite à ce qu’il avait vécu sur place. Toutefois, il n’était pas d’usage d’exposer ses ressentis, alors il les a intériorisés pendant longtemps : « Dans l’armée, on disait “Prends courage et continue, refoule toutes tes émotions et gère-les plus tard” », témoignait-il.

Il a finalement développé un syndrome de stress post-traumatique et son retour à la vie civile a été difficile. D’autant plus que Tarik souffrait également d’un diabète. Tous ces maux combinés ont commencé à l’entraîner vers le bas, mais Walter est arrivé à temps dans sa vie. La présence du toutou a eu un impact significatif dans la vie de l’ancien combattant : « Je ressens un réconfort et une sécurité émotionnelle en sachant qu'il est toujours là, quoi qu'il arrive », partageait l’homme.

Walter est capable de dégager l’espace autour de Tarik quand il y a trop de monde pour éviter une crise liée à l’agoraphobie, ou encore réveiller l’homme lorsqu’il fait des cauchemars. Ses compétences sont multiples et grâce à lui, le vétéran se sent apaisé : « Je suis tellement reconnaissant », affirmait-il.