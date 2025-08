De noir, feu et blanc à tout blanc, ce Bouvier Bernois atteint de vitiligo fascine par sa beauté singulière (vidéo)

Tout comme les humains, les chiens peuvent être touchés par le vitiligo, cette maladie de la peau qui cause, entre autres, une dépigmentation de la peau. Dans une vidéo émouvante, la maîtresse de Bauer est revenue sur l’évolution du pelage de son chien, désormais méconnaissable.

Bauer, le Bouvier Bernois, nous donne une belle leçon de vie, expliquait Dogtime, qui a partagé la vidéo émouvante. Le chien a surmonté une épreuve importante, en changeant complètement d’aspect physique, en l’espace de quelques années. Les internautes sont captivés par le parcours atypique de ce canidé.

@bauerthebmd / Instagram

« Maman, te souviens-tu de comment j’étais avant le vitiligo ? »

C’est avec ces mots touchants que débute la vidéo montrant Bauer, pensif, face à une fenêtre de sa maison. On peine à croire que le chien ait été un Bouvier Bernois tricolore, car son pelage est désormais entièrement blanc. Malgré cette épreuve de vie, le mental du chien semble rester le même. Bauer pose avec une certaine fierté sur les images de sa propriétaire, comme s’il portait sa différence avec panache.

Du tricolore au monochrome

S’agit-il du même chien ? C’est la question que se sont posés plusieurs internautes. Évidemment, Bauer a bien subi cette transformation, et c’est bien le même Bouvier Bernois que l’on voit dans la deuxième partie de vidéo.

Sur Reddit, le propriétaire du chien a apporté plus d’éléments en expliquant que pour Bauer, un diagnostic de vitiligo a été posé. Au fil des années, les couleurs du Bouvier Bernois ont laissé place à une fourrure entièrement blanche, suivant la progression de la maladie de peau.

@bauerthebmd / Instagram

L’âme du Bouvier Bernois est toujours là

Connu pour sa gentillesse, le Bouvier Bernois est resté le même au fond de lui. Les internautes reconnaissent unanimement que le chien est resté très élégant, malgré sa maladie. Pour certains, il ressemblerait presque à un Golden Retriever.

@bauerthebmd / Instagram

Le vitiligo chez le chien : un phénomène plutôt rare

Peu de personnes savent que le vitiligo peut se manifester chez le chien également. La maladie est plutôt rare, et trouve son origine du côté de l’héréditaire. Certains facteurs peuvent venir aggraver les symptômes, tels que le stress, mais aussi les maladies auto-immunes et les toxines. Nous n’en savons pas plus concernant Bauer, mais une chose est plutôt assurée, le chien n’a a priori par souffert au cours des différentes manifestations de sa maladie.

La ténacité du chien, et sa résilience, suscitent l’admiration de tous.