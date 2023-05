De la peur à l'affection : comment une enfant a gagné la confiance d'un chiot abandonné qui se méfiait de tout le monde

Un jeune chien délaissé par sa famille a trouvé l’aide dont il avait désespérément besoin après avoir fait confiance à une petite fille, d’après The Dodo.

Le chiot en question, âgé de 8 mois et à la robe blanc et noir, avait trouvé refuge sous un tas de vieux meubles et de détritus, à l’arrière d’un immeuble d’habitation. Il avait vraisemblablement été abandonné quelques jours plus tôt.



Suzette Hall / Instagram

Plus d’un habitant de la résidence avait essayé de le secourir, mais le quadrupède était beaucoup trop craintif et nerveux pour se laisser approcher. Sur ses gardes, il ne se laissait même pas amadouer par la nourriture que lui déposaient les voisins.

« Il grognait contre tout le monde », raconte Suzette Hall, fondatrice de l’association californienne Logan's Legacy Dog Rescue, à The Dodo. Prévenue de la situation, cette dernière s’apprêtait à intervenir et chargeait son matériel dans son véhicule, quand une riveraine l’a contactée par message.

Elle lui a fait part de son intention d’aider le chien en tentant une approche différente ; elle allait, en effet, se rendre auprès du canidé en compagnie de ses enfants.

Quand la mère s’est approchée du chiot, ce dernier l’a accueillie avec des grognements, sans surprise. Toutefois, dès qu’il a vu sa fille de 8 ans, il a complètement changé de posture. « Il a littéralement sauté dans ses bras », relate Suzette Hall.



Suzette Hall / Instagram

« Il a compris qu’il était en sécurité »

Auprès de la fillette, Snoopy – c’est le nom qu’elle lui a donné – a tout de suite « compris qu’il était en sécurité », dit la bénévole.

Suzette Hall n’a ensuite eu aucun mal à porter l’animal pour l’emmener chez le vétérinaire et le faire examiner, puis elle l’a confié à une amie mère d’accueil.

Snoopy s’est rapidement plu dans sa nouvelle maison. « C'est un amour. Il aime tellement les enfants et les autres chiens. Il est si adorable », dit de lui Suzette Hall.

Suzette Hall / Instagram

Celle-ci et son équipe lui cherchent à présent une famille adoptive.