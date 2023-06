De la cage aux câlins : comment un Golden Retriever victime d'élevage intensif retrouve joie et confiance en lui (vidéo)

Après avoir vécu dans la maltraitance et la négligence, Fletcher a rencontré la famille idéale. Un évènement inespéré pour le Golden Retriever, qui devait être euthanasié 4 heures plus tard. Pendant des mois, le chien traumatisé s’est battu pour sortir de sa coquille, et aujourd’hui, il est méconnaissable.

Jess Breniser est l’heureuse maîtresse de Fletcher, un Golden Retriever qu’elle a adopté en novembre dernier. Avant cela, le canidé vivait enfermé dans une cage et était victime de maltraitance de la part de ses anciens propriétaires. Il était notamment exploité dans le cadre d’un élevage intensif, rapporte PetHelpful.

Un passé qui laisse des traces

Sans surprise, ce vécu douloureux n’avait pas laissé Fletcher indemne, loin de là. « Au début, il ne savait pas ce qu’était être un chien. Il avait peur de tout le monde et se montrait extrêmement timide », explique sa maîtresse sur TikTok.

Ces séquelles émotionnelles ont mis du temps à se soigner. Le Golden Retriever avait indéniablement été privé de socialisation. Chaque jour semblait être une épreuve pour lui…

@jessbreniser / TikTok

Heureusement pour lui, ses nouveaux maîtres n’ont jamais perdu patience. Ils savaient qu’en lui accordant du temps et de l’amour, ils l’aideraient à surmonter ses peurs et à s’ouvrir davantage. D’ailleurs, ce 23 mai, ils apportaient des nouvelles rassurantes à son sujet.

La bataille en valait la peine

Grâce aux efforts de Jess et de sa famille, Fletcher est devenu un chien parfaitement épanoui. Il aborde désormais le quotidien avec beaucoup plus de sérénité et croque enfin la vie à pleines dents. Sa maîtresse est revenue avec émotion sur son histoire.

« Il a vécu pendant 3 ans enfermé dans une cage, et il allait recevoir une balle dans la tête juste parce qu’ils n’avaient plus besoin de lui… À cause de cela, il avait peur de la vie. Aujourd’hui, il a une famille qui l’aime plus que tout et qui déplacerait des montagnes pour lui », a-t-elle déclaré sur TikTok.

À la fin de cette vidéo, on peut voir Fletcher s’amuser comme un fou dans l’eau. « Il vient juste de découvrir à quel point il adore ça », ajoute Jess. Bien sûr, cela ne représente qu’une infime partie de ses nouvelles aventures - ses maîtres comptent bien lui en faire vivre d’autres jusqu’à la fin de sa vie…