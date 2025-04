Dans une maison abandonnée et infestée de rats, 3 chiens et 2 chats survivants retrouvent enfin un peu d’humanité

Détritus en tout genre, maigreur extrême, corps sans vie d’animaux… C’est ce que bénévoles, gendarmes et pompiers du Cantal ont découvert chez une trentenaire en proie à des troubles psychologiques. Des chiens et des chats ont été évacués et pris en charge.

A Giou-de-Mamou (15), près d’Aurillac, plusieurs associations de protection animale sont intervenues au domicile d’une personne en situation de détresse psychologique pour secourir les animaux qu’elle détenait, rapportait La Montagne.

L’une de ces organisations est « Au Petit Bonheur ». D’après sa présidente Sylvie Mugnier, les chiens et les chats en question « étaient en enfer ». Après leur sauvetage, même s’ils « ne sont pas encore au paradis parce qu’ils sont dans des boxes », les rescapés ont désormais « à manger et à boire, des soins, de gros câlins et font de grandes sorties ».

L’intervention a pu avoir lieu, aux côtés de la SPA du Cantal et de la Fondation 30 Millions d’Amis notamment, après une série de signalements adressés depuis 2 ans. La mairie avait également tenté une médiation entretemps.

Rien de concret n’avait pu être fait jusque-là, car la personne, âgée d’une trentaine d’années, refusait de les laisser entrer pour qu’ils constatent la maltraitance.

La situation continuait ainsi à se dégrader. Les voisins se plaignaient régulièrement des aboiements, des rats et le mauvais état de l’extérieur du logement.

Finalement, le jeudi 17 avril 2025, pompiers et gendarmes ont pu investir les lieux après que les proches de la locataire ont contacté les autorités car ils n’avaient plus de nouvelles de l’intéressée.

Insalubrité et maigreur

En entrant chez elle, les intervenants se sont retrouvés face une vision choquante. Les pièces étaient remplies de détritus et d’excréments. Les animaux étaient dans un état de maigreur et de saleté alarmant. En outre, les cadavres de plusieurs chiens et chats y ont été retrouvés.



Au Petit Bonheur / Facebook

Leur propriétaire a accepté d’être hospitalisée à Aurillac. Quant aux survivants (2 chiens adultes, une chienne d’un an et 2 chats mal en point), ils ont été examinés par un vétérinaire et emmenés au refuge.

De son côté, le maire de Giou-de-Mamou, Frédéric Godbarge, s’est exprimé sur cette triste affaire dans une lettre ouverte. « Face à la gravité des faits constatés, la municipalité a décidé de porter plainte, peut-on y lire. Elle le fait avec le souci de contribuer à faire la lumière sur les circonstances et de rappeler son attachement à la salubrité des logements et à la protection de tous – êtres humains comme animaux. »

