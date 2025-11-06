  1. Woopets
  5. Dans une bibliothèque, un Labrador noir accompagne les enfants pour qu’ils s’exercent à la lecture sans jugement

Avec l’essor des smartphones et des tablettes, il devient difficile d’intéresser les enfants aux livres et à leurs histoires. Une bibliothèque du Devon (Angleterre) a trouvé un moyen ingénieux d’y remédier : inciter les petits humains à faire la lecture à Rafa, un Labrador de 8 ans.

Illustration : "Dans une bibliothèque, un Labrador noir accompagne les enfants pour qu’ils s’exercent à la lecture sans jugement"
© OkehamptonLibrary / Facebook

L’apprentissage de la lecture est une étape délicate dans le développement des enfants. Certains, devant les difficultés éprouvées, peuvent percevoir un sentiment de jugement qui freine encore plus leur pratique. Face à ce constat, Kayleigh White, assistante bibliothécaire au sein de la bibliothèque d’Okehampton, a décidé de lancer un projet pour le moins original : inciter les enfants à faire la lecture à un toutou. Kayleigh explique ainsi son concept à la BBC : “Lire à un chien est moins intimidant que lire à un humain. Il ne juge pas, même si ça prend 20 minutes pour lire une page, il est là pour vous écouter”. Elle ajoute également : “Je pense que le chien a un effet très relaxant et ils se sentent beaucoup plus détendus”.

La boule de poils qui a l’honneur d’écouter les petits humains est Rafa, un Labrador noir âgé de 8 ans. Sa maîtresse, Mel Thompson, indique que son compagnon à 4 pattes apprécie ses séances, surtout lorsque les enfants choisissent des histoires avec des chiens. En outre, grâce à un système de réservation, son toutou n’est pas sollicité à l’excès. Ce moment de partage est alors bénéfique pour tous.

Alfie, un petit garçon de 7 ans qui profite du programme depuis plusieurs mois, incite ses petits camarades à prendre exemple sur lui : “Ils seront heureux, car ils seront de meilleurs lecteurs, liront donc davantage de livres et seront plus intelligents, car ils auront acquis plus d'informations”.

Illustration de l'article : Dans une bibliothèque, un Labrador noir accompagne les enfants pour qu’ils s’exercent à la lecture sans jugement
© OkehamptonLibrary / Facebook

Pour Mme Thompson, les résultats sont indéniables. Elle constate ainsi d’impressionnants progrès chez les enfants qui ont participé à l’expérience. En lecture, d’une part, mais également en prise de confiance. Certains écoliers se mettent même à parler à des adultes qui ne sont pas leurs parents.

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Lovie, une petite femelle Cavalier King Charles qui invite les enfants à lui lire des histoires. Ce type de projet semble donc promis à un bel avenir.

