Pour inciter les enfants à aimer la lecture, une bibliothèque leur propose de lire leur livre préféré à Lovie, une adorable femelle Cavalier King Charles (vidéo)

La ville de Memphis au Tennessee (États-Unis) rencontre actuellement un véritable problème d’alphabétisation des plus jeunes. Pour leur faire aimer la littérature, la bibliothèque publique de la ville a décidé de mettre en place un programme un peu spécial avec le plus adorable des agents : Lovie, une femelle Cavalier King Charles. Grâce à cette petite chienne de thérapie, les enfants prennent plaisir à partager un moment en tête-à-tête avec la boule de poils pour lui lire leur histoire favorite et développer ainsi leurs compétences sans s'en rendre compte.