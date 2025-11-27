Dans les tunnels du métro, plusieurs employés coordonnent leurs efforts pour sécuriser un chien en fuite et paniqué sur la voie
Un chien affolé s’est retrouvé au cœur d’une incroyable course contre la montre à travers les tunnels du métro new-yorkais. Grâce à la vigilance et à la coordination exemplaire de plusieurs employés de la MTA, l’animal, qui avait échappé à son propriétaire après une chute, a finalement été retrouvé sain et sauf. Une histoire pleine d’émotion et de solidarité, où l’instinct humain et l’amour des animaux ont fait toute la différence.
A New York, plusieurs employés du métro et les forces de l’ordre ont joint leurs efforts pour sauver un chien en mauvaise posture, s’étant retrouvé à errer sur les rails après la chute de son propriétaire, rapportait ABC7 Eyewitness News.
Les 4 agents en question travaillent à la MTA (Metropolitan Transportation Authority), qui gère le réseau de métro new-yorkais. Il s’agit des conducteurs de train Richard Canfield, Kathy Ann Caesar et Jin Yu, ainsi que du superviseur du service ferroviaire Gurmit Singh Jaswal.
Eyewitness News ABC7NY / YouTube
Ils se trouvaient à différents endroits pendant la folle cavale, mais chacun d’eux a contribué au sauvetage en signalant les observation successives du chien au centre de contrôle ferroviaire. Leur implication et la qualité de leur communication ont été décisives dans cette histoire qui a connu un heureux dénouement.
Le canidé en question avait sauté sur la voie ferrée à la suite de la chute de son maître sur le quai de la station 14th Street-Union Square. Pris de panique, il s’était mis à courir à travers les tunnels du métro, traversant Manhattan.
Les ”Héros de la MTA”
Il est resté introuvable pendant un moment, puis a été revu du côté de la station Times Square, puis celle de la 59e Rue. Il a poursuivi sa course désespérée et est passé dans l’arrondissement du Queens en atteignant la station Steinway Street.
Le chien a finalement pu être intercepté en toute sécurité par la police à la station Forest Hills-71st Avenue. Il était désormais hors de danger et entre de bonnes mains.
A lire aussi : Ils croyaient leur chien décédé après un accident de voiture, puis découvrent l’impensable 5 ans plus tard
Eyewitness News ABC7NY / YouTube
Richard Canfield, Kathy Ann Caesar, Jin Yu et Gurmit Singh Jaswal ont été qualifiés de ”Héros de la MTA”.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire