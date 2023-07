Un conducteur de train voit un Carlin près des rails et décide de tout arrêter pour le secourir

Une chienne égarée et s’étant retrouvée à errer aux abords des rails a été secourue par un conducteur de train, rapportait la BBC.

La mésaventure de Poppy, femelle Carlin, avait commencé dans la soirée du mardi 4 juillet. Elle était en promenade avec ses maîtres, Dawn et Ian Bain, du côté de Rutland en Angleterre quand une voiture circulant à vive allure a effrayé l’animal.

La chienne a échappé à ses maîtres et s’est éloignée en courant. Le couple a passé toute la nuit dehors à la chercher.

Les Bain restaient sans nouvelles de Poppy jusqu’au lendemain matin. Aux alentours de 8h20 le mercredi 5 juillet, Michael Jones conduisait lentement son train de marchandises quand une petite silhouette a attiré son attention.

C’était Poppy. La chienne était cachée derrière une haie bordant la voie ferrée, près d’un passage à niveau et à moins de 2 kilomètres du lieu de sa disparition.

« Tout d'un coup, il y a eu ce tout petit visage qui me regardait », raconte Michael Jones à la BBC. L’homme n’a pas tergiversé et a tout de suite immobilisé le train. « Sans réfléchir, relate-t-il, j’ai sauté de la cabine et je me suis précipité aussi vite que possible pour retrouver cette petite chienne. Elle paraissait si triste et seule ». Le conducteur ajoute que le quadrupède tremblait et avait la tête baissée.

Michael Jones n’a eu aucun mal à la prendre dans ses bras pour l’installer auprès de lui, dans la cabine de conduite. Il lui a donné à manger et de l’eau, et elle l’a accompagné à bord durant 20 bonnes minutes lors du trajet retour.



Entretemps, Dawn Bain s’est rendue au passage à niveau pour demander à l’agent en poste si quelqu’un avait vu sa chienne. Il lui a répondu qu’elle venait d’être retrouvée et qu’elle était en chemin.

« Elle va très bien »

Soulagée et émue, la maîtresse de Sassy a attendu son retour sur le quai en pyjama. Est ensuite « arrivé ce train avec ce bel homme, et Poppy assise sur ses genoux », détaille-t-elle.

Dawn Bain a chaleureusement remercié le héros du jour, puis a emmené la chienne chez le vétérinaire. « Elle a juste un œil injecté de sang mais à part ça, elle va très bien », dit sa propriétaire.

Sassy a ainsi pu rentrer à la maison dans la foulée pour se remettre de ses émotions aux côtés de ses humains et de son jeune congénère Tinker.

