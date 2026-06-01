Dans ce musée de l’Allier, un Berger Australien aide les enfants en situation de handicap à découvrir l’art (vidéo)

Et si un chien aidait les enfants à mieux profiter d’une visite au musée ? À Moulins, dans l’Allier, Cosmos, un Berger Australien, accompagne de jeunes visiteurs en situation de handicap et les aide à rester plus concentrés pendant les visites. De quoi rendre l’art plus apaisant, accessible et joyeux !

On connaît déjà le rôle essentiel des chiens d’assistance auprès des enfants, notamment dans les tribunaux pour les apaiser et faciliter leur parole, ou encore à l’hôpital, où ils aident les petits patients à retrouver le sourire. Mais leur présence peut aussi s’étendre à des domaines plus inattendus, comme la découverte de l’art. C’est le pari original qu’a fait le Musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins, dans l’Allier (03), en proposant l’accompagnement d’un chien lors de visites culturelles destinées à des enfants en situation de handicap. Une première en France !

Une initiative inédite

Dans ce lieu culturel, Cosmos, un Berger Australien de 5 ans, accompagne désormais des groupes d’enfants en situation de handicap ou souffrant de troubles psychiatriques ou psychologiques lors de visites d’exposition.

Sa présence est rapidement devenue un véritable repère pour les jeunes visiteurs et chaque mois, ils attendent avec impatience de retrouver le toutou.

© Eric Chaverou / Radio France

Au cours de la visite, les enfants découvrent les œuvres, guidés par les explications de l’équipe du musée. La présence de Cosmos joue alors un rôle précieux dans leur attention.

Comme l’a expliqué Pauline Bonnassieux-Eccher, éducatrice spécialisée, à France 3 Auvergne : « Il y a parfois des moments de décrochage, car les enfants ne restent pas attentifs en permanence. Le chien passe, ils lui font une caresse, puis reviennent plus facilement à ce que Julie est en train d’expliquer. Cela leur permet de faire une petite pause avant de se reconcentrer sur l’activité ».

© Eric Chaverou / Radio France

Après la visite, les enfants poursuivent l’expérience en atelier, autour de la peinture, du découpage et du collage. Cosmos reste alors à leurs côtés et participe à sa manière.

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« Il est drôle. Des fois, quand on joue, il saute », confie une enfant. « Il est gentil avec nous et on aime bien jouer avec lui », assure un autre petit visiteur. Pour eux, ce compagnon rassurant et joyeux rend certainement l’expérience culturelle plus accessible et vivante.

© Eric Chaverou / Radio France

Un médiateur au poil !

Intervenant au maximum 2 à 3 fois par semaine, Cosmos agit comme un véritable pont entre les enfants et les adultes. « On constate que les enfants ont un meilleur contact avec le chien qu’avec les adultes », observe d'ailleurs Émilie Boudet, guide médiatrice culturelle au Musée Anne-de-Beaujeu. « Cela facilite aussi la parole. Et ce n’est pas vrai uniquement pour les enfants : certains adultes qui nous parleraient peu se mettent à parler au chien ».

Julie Courtinat, autre guide médiatrice culturelle du musée, est, elle aussi, convaincue des bienfaits de la présence du toutou : « C’est un accompagnant qui observe les enfants pendant qu’ils travaillent. Lorsqu’un enfant a besoin d’une pause, il peut se tourner vers l’animal, lui montrer sa création. Cela facilite ensuite le lien avec nous, les guides du musée ».

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Cette médiation animale, encore inédite en France dans un musée, a en effet un impact positif sur l’attention, l’expression et le lien social. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la médiation culturelle et pourrait bien inspirer d’autres institutions à l'avenir.