Une équipe de chiens de thérapie a pour mission d'apaiser les enfants hospitalisés

Dans le comté de Hampshire, au Royaume-Uni, des Golden Retrievers rendent visite à des enfants dans les hôpitaux, et ce pour une bonne raison : ils les aident à se détendre.

Les hôpitaux constituent des endroits assez stressants pour de nombreuses personnes, notamment des enfants. Mais à Southampton, en Angleterre, une escouade canine s'est donné pour mission d'améliorer leur séjour.

Lyndsey Uglow, l'auteure de ce projet, amène régulièrement son équipe de Golden Retrievers à l'hôpital pour enfants. La mère de famille a passé 10 ans à faire du bénévolat en formant des chiens de thérapie. Depuis 2012, les 7 compagnons à 4 pattes éduqués par ses soins ont aidé plus de 10 000 patients à Southampton et dans les comtés voisins.

© Leo and Friends Therapy Dogs

Au cours de la visite, les personnes hospitalisées s'assoient avec les canidés doux et affectueux. Mais ces derniers accompagnent également les plus jeunes à la salle d'anesthésie et les soutiennent tout au long de leur traitement. « Tout cela aide les enfants à penser positivement à leur séjour à l'hôpital », a expliqué Lyndsey Uglow à Teamdogs.

© Leo and Friends Therapy Dogs

Les chiens transforment le séjour à l'hôpital en une expérience positive

Emily White, 15 ans, a été soutenue par les chiens de thérapie. L'adolescente, autiste, est née avec un spina-bifida, une malformation congénitale qui désigne un mauvais développement de la colonne vertébrale, et une hydrocéphalie, une pathologie qui caractérise une accumulation anormale de liquide cérébro-spinal. Elle est fréquemment opérée à l'hôpital.

© Leo and Friends Therapy Dogs

Sa maman a affirmé que les animaux l'ont grandement soutenue. « Avant, quand Emily subissait une intervention, c'était 10 fois plus difficile pour elle à cause de la panique et de l'anxiété. Mais les chiens l'aident à oublier ce qui se passe ; maintenant elle entre en salle d'opération et se réveille calmement. »

Les anges gardiens, ne portant pas d'ailes mais de la fourrure, ont également apporté un coup de patte aux parents d'Emily, qui se sentent désormais plus détendus.

© Leo and Friends Therapy Dogs

Un projet né d'une histoire personnelle

Il y a 9 ans, Lyndsey Uglow s'est portée volontaire pour l'association caritative Pets as Therapy, en compagnie de Monty, son Golden Retriever.

© Leo and Friends Therapy Dogs

« Comme tout parent reconnaissant dont l'enfant a subi des problèmes de santé majeurs, vous voulez donner quelque chose en retour », a-t-elle expliqué. Le personnel de l'hôpital s'est occupé de son fils atteint d'une leucémie myéloïde aiguë. Le traitement a permis au jeune patient de vaincre son cancer du sang et de la moelle osseuse.