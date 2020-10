D'après une étude, ce n'est pas avec leurs yeux que les chiens vous voient, mais avec leur nez !

Photo d'illustration

Il est bien connu que les chiens disposent d’un odorat puissant et qu’ils savent s’en servir, notamment pour reconnaître leurs maîtres. Une étude récemment publiée en a apporté la confirmation.

Dans un article paru dans Psychology Today, le Dr Daniel Marston, spécialiste en thérapie cognitivo-comportementale, a commenté les résultats d’une étude publiée dans la revue International Journal of Comparative Psychology. Des travaux menés par Alexandra Horowitz du Barnard College (New York), portant sur la reconnaissance des maîtres par leurs chiens et le rôle de l’odorat dans ce processus.

Nous savons tous que les chiens comptent beaucoup sur leur flair dans la plupart des situations qu’ils rencontrent au quotidien, y compris lorsqu’il s’agit de reconnaître leurs propriétaires et, plus globalement, les individus qui leur sont familiers. Nos amis canidés se basent également sur leur odorat pour reconnaître leurs congénères, jauger la dangerosité de l’individu qu’ils ont en face, identifier les objets qui leur appartiennent (jouets, gamelle…) ou encore évaluer les distances les séparant de gens ou d’animaux en mouvement.

Ils se servent aussi de leur vue et de leur ouïe (reconnaissance de la voix), mais dans quelle mesure par rapport à l’olfaction ? C’est ce qu’a voulu déterminer l’équipe dirigée par Alexandra Horowitz, qui rappelle d’emblée que « l’odeur est reconnue comme la première source d’information » chez le chien.

Les chercheurs ont soumis les chiens ayant participé à l’étude, à un test pour étudier leur réaction vis-à-vis des odeurs des personnes familières, même lorsque celles-ci sont absentes. L’exercice a consisté à cacher, dans des boîtes distinctes, un t-shirt porté par le maître et un vêtement porté par quelqu’un que le chien ne connaissait pas.

On a ensuite incité les quadrupèdes à chercher quelque chose dans la pièce. Sans grande surprise, les auteurs de l’étude ont noté que les chiens allaient plus souvent vers la boîte contenant l’habit porté par leur propriétaire.

A lire aussi : Billie Eilish, folle du chien qu'elle vient tout juste d'adopter !

Cette expérience est une démonstration supplémentaire de l’importance de l’odorat dans la vie du chien. Elle dépasse largement celle de la vision et de l’audition, même si ces sens sont aussi mis à contribution. Le Dr Daniel Marston invite ainsi les propriétaires canins à éviter les comportements qui sont de nature à interférer avec le besoin qu’ont les chiens à user de leur flair. Cela inclut les situations pouvant être embarrassantes, comme lorsque l’animal souhaite renifler quelqu’un.