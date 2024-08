D'abord déçue par la désobéissance du chien errant qu'elle a sauvé, elle découvre qu'il ne comprenait tout simplement pas sa langue (vidéo)

Après avoir secouru un chien errant, une jeune femme se demandait pourquoi cet animal, pourtant doux et amical, refusait d’obéir à ses ordres. Elle a fini par comprendre ; il ne comprenait pas l’anglais.

On dit souvent qu’il n'y a pas de mauvais chien, juste des mauvais maîtres. Il y a aussi des bons maîtres qui ne comprennent pas leurs amis à 4 pattes, mais font l’effort de mieux les connaître pour vivre une relation harmonieuse avec eux. C’est ce qui s’est passé pour Laneise Hill et Grayson.

Agée de 25 ans, Laneise Hill habite Atlanta en Géorgie (Etats-Unis). Elle et sa sœur Summer Clark avaient découvert et sauvé Grayson alors que cet adorable petit chien errait sur une route, risquant de se faire renverser par une voiture.



@slayforeign / TikTok

Les 2 jeunes femmes avaient fait le tour du quartier pour tenter de retrouver ses éventuels propriétaires. Sans résultat. Elles s’étaient également informées auprès des refuges locaux, mais l’animal n’était pas identifié et il risquait d’y être euthanasié, faute de place.

Ayant commencé à s’attacher au canidé entretemps, Laneise Hill a fini par prendre la décision de l’adopter. L’expérience avait néanmoins mal commencé, car il ne semblait pas écouter sa nouvelle maîtresse.

« Au début, je pensais que Grayson était un vilain chien », raconte sa propriétaire qui était déçue et contrariée par son attitude.

La seule barrière était celle de la langue

Elle et sa famille ont longtemps essayé de comprendre ce qui n’allait pas chez le toutou et ont fini par trouver les réponses à leurs interrogations. En fait, Grayson est tout sauf désobéissant. Il est même très bien éduqué. Il avait simplement appris les ordres de base non pas en anglais, mais en espagnol. Il avait probablement eu une famille d’origine mexicaine avant de se retrouver à errer dehors.

Laneise Hill en a fait la démonstration dans une vidéo postée sur TikTok. On l’y entend s’adresser à Grayson en espagnol. « Viens ici », lui demande-t-elle, avant de lui ordonner de s’asseoir. Le chien s’exécute alors en remuant joyeusement la queue et est félicité par ses humains.

La vidéo en question, mise en ligne le 30 juillet et relayée par Newsweek, totalise 5,6 millions de vues. La voici :

A lire aussi : Cette chienne de garde redoutable s'est donnée une mission en croisant un chevreau (vidéo)