Une femme adopte un Chihuahua dans un refuge et découvre qu'il ne comprend que l'espagnol ! (Vidéo)

Au refuge, on ne comprenait pas pourquoi Max n’obéissait pas aux ordres. Le couple qui l’a adopté non plus, mais quelques semaines après son arrivée à la maison, le mystère a été percé. Ce Chihuahua était tout sauf entêté ou désobéissant.

Un chien que l’on pensait têtu parce qu’il n’obéissait à aucun ordre, s’est révélé être, à l’inverse, parfaitement discipliné. Il avait simplement été éduqué dans une autre langue, comme le rapporte le média britannique Metro.

L’histoire est racontée dans une vidéo TikTok par la propriétaire du canidé. Kalee McGee y explique qu’elle et son compagnon avaient adopté Max, Chihuahua de 4 ans, dans un refuge sans connaître la moindre information sur son passé.

Le quadrupède a toujours eu un comportement exemplaire, marchait parfaitement en laisse et s’asseyait quand on lui présentait une friandise, mais il n’obéissait à aucun ordre oral. Max avait clairement reçu une éducation de qualité, mais pour une raison que le couple ignorait encore, il ne réagissait pas aux commandes.

Le seul « tort » de Max : il n’est pas bilingue

Quelques semaines plus tard, Kalee McGee et son petit-ami ont finalement réussi à comprendre l’attitude de leur chien. Max n’est pas têtu, ni encore moins désobéissant ; il connaît tous les ordres de base et y obéit à la perfection, mais il les avait tout simplement appris en espagnol, alors que ses nouveaux maîtres s’adressaient à lui en anglais.

C’est ce que l’on peut voir dans la même vidéo à partir de la 37e seconde. On y entend la jeune femme lui dire « come » (viens) et l’animal reste immobile. En revanche, quand elle lui dit « aqui » (ici, en espagnol), il s’exécute. Aussi, Max remue la queue quand sa propriétaire le gratifie d’un « buen chico » (bon garçon) et s’assied lorsqu’elle le lui demande en espagnol (« siéntate »), pas en anglais.

Depuis, il n’y a plus aucun souci de communication entre le Chihuahua et ses humains. Tous en sont d’autant plus heureux.