Course contre la montre pour ramener à la vie un chien découvert inconscient dans une maison en feu

Les pompiers ont évacué un chien de justesse alors qu’il avait perdu conscience dans une habitation en proie aux flammes. Le canidé n’était pas encore sauvé pour autant ; il fallait qu’il retrouve ses esprits au plus vite.

Un chien s’étant évanoui lors d’un incendie a été secouru et réanimé par les pompiers, rapportait KGET.

L’après-midi du mercredi 14 décembre, vers 16 heures locales, des flammes et d’épaisses fumées commençaient à jaillir des fenêtres de 2 maisons mitoyennes à Bakersfield en Californie.



Miguel Cantu, qui habite juste en face, avait assisté à la scène. Après avoir entendu des cris, il voyait le feu envahir les 2 habitations et avait tout de suite pensé à Baby Girl et Baby Dog, les chiens de la locataire de l’une des maisons en question. Cette dernière, hospitalisée pour une fracture de la hanche, n’était pas sur les lieux. Les voisins s’occupaient des animaux et les nourrissaient. Quant à l’occupant de l’autre logement, il avait réussi à sortir de chez lui juste à temps pour se mettre à l’abri.

Les pompiers sont arrivés rapidement. Ils ont actionné leurs lances à incendie tout en inspectant l’intérieur des maisons. Malheureusement, il était déjà trop tard pour Baby Girl. Son congénère, lui, a eu plus de chance.

Le Chihuahua a été retrouvé par les soldats du feu, mais il était inconscient à cause de la fumée inhalée. Sans perdre un instant, l’un des pompiers et Miguel Cantu se sont employés à le réanimer.



« Sa congénère lui manque »

Grâce à un masque à oxygène et des massages cardiorespiratoires, Baby Dog a peu à peu émergé.



Le lendemain, le chien était toujours secoué par l’incident. Miguel Cantu le gardait dans ses bras pour le rassurer. « Il tremble un peu, vous savez, à cause de la peur. Je pense aussi que sa congénère lui manque », a déclaré le voisin.

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, l’incendie aurait été provoqué par une bombonne d’oxygène et une cigarette.