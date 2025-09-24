Un couple adopte une chienne dans un refuge, puis y retourne pour chercher son chiot et leur offrir d'émouvantes retrouvailles (vidéo)

Ils ont survécu à l’abandon, puis trouvé ensemble le chemin du bonheur. Maggie et Percy, une chienne et son chiot, ont touché le cœur de centaines de milliers d’internautes après la publication de leurs retrouvailles. Leur histoire, faite d’épreuves, de deuil et d’amour indéfectible, illustre à merveille la puissance du lien familial chez nos compagnons à 4 pattes.

Elle a le pelage noir et blanc. Il arbore une robe bringée. Maggie et Percy forment un duo mère-fils inséparable, quasi fusionnel, ce que l’on ne peut que comprendre vu ce qu’ils avaient traversé ensemble avant leur sauvetage.

Maggie avait très probablement été utilisée comme chienne reproductrice, jusqu’à son abandon dans un champ avec sa portée de chiots. Parmi ceux-ci, seul Percy avait survécu.

Ils avaient ensuite été placés dans un refuge du Texas (Etats-Unis). C’est là que leur destin a croisé celui d’un couple au grand coeur.



Erin, 30 ans, et son fiancé sont tombés sous le charme de Maggie en la rencontrant. La chienne était alors dans le même box que son fils, qui avait 3 mois à l’époque.

“Au départ, j’étais allée au refuge parce que je voulais une chienne, et j'ai vu Maggie, raconte Erin à Newsweek , qui rapporte cette histoire particulièrement poignante. Elle et Percy étaient dans la même cage ensemble, mais à l'époque, je ne voulais pas de chiot alors nous n'avons adopté que Maggie.”

Maggie s’appelait encore Magnolia au moment de son sauvetage. “Quand nous l'avons amenée à la maison, elle était parfaite, incroyable, avec un comportement irréprochable”, poursuit Erin.

“Nous sommes à nouveau tombés amoureux”

Le compagnon de cette dernière a suggéré d’adopter Percy. “Il a dit que si Maggie était si merveilleuse, son chiot devait l'être aussi. Au début, j'ai pensé que passer de zéro à 2 chiens n’était raisonnable”, confie-t-elle.

Le lendemain matin, Erin et son fiancé sont retournés au refuge et officialisé l’adoption du jeune loulou. “Nous sommes à nouveau tombés amoureux”, dit la jeune femme.

Une vidéo extrêmement touchante montre les retrouvailles de Maggie et Percy dans le jardin de leurs adoptants. Elle a été postée le 22 août 2025 sur TikTok, où elle a généré près de 300 000 vues. La voici :

