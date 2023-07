Une chatte endeuillée noue un lien fusionnel avec la seule survivante de sa portée (vidéo)

Récemment, une chatte errante a été admise à l’Oregon Friends of Shelter Animals (États-Unis). Affectueusement nommée Joyce, la féline s’apprêtait à donner naissance à ses bébés - chose qu’elle a faite quelques jours après son arrivée au refuge.

Erica, copie conforme de sa maman, « était beaucoup plus grande et plus forte que ses frères et sœurs », explique Christy, bénévole, à Love Meow. « Dès le premier jour, les autres ont été surveillés de près et des soins supplémentaires leur ont été prodigués. »

Malheureusement, leurs problèmes de santé étaient trop lourds et trop nombreux à gérer pour les soignants. Malgré leurs efforts, leur état de santé s’est fortement dégradé et Erica est devenue la seule survivante de la portée.

Un lien fusionnel

La chatonne s’est alors immédiatement rapprochée de sa maman, Joyce. Le duo est inséparable depuis le premier jour. « Joyce répond à tous les besoins et à tous les bruits de son bébé », poursuit Christy.

La maman chat ne se sépare jamais de son chaton, qu’elle nourrit, lave et aime sans limites. Lorsqu’elle est contrainte de la quitter pendant quelques heures, comme ce fut le cas récemment suite à un examen vétérinaire, elle se rue vers son bébé dès son retour à la maison.

Joyce et Erica se sont ensuite rendues chez Angela, leur maman d’accueil. Alors que la chatonne était soignée pour un léger coryza, sa maman ne l’a jamais quittée et l’a dorlotée après chaque traitement.

« Elles sont presque toujours ensemble, et je les trouve souvent en train de se câliner et de se toiletter l’une l’autre, a déclaré Angela. Erica adore suivre sa maman partout et copie beaucoup ce que fait Joyce. »

Un amour éternel

Aujourd’hui, Erica a bien grandi, mais sa maman répond toujours à ses moindres caprices. Si elle pleure pour une raison quelconque, Joyce sera là pour la toiletter et s’assurer que tout va bien.

« L’autre jour, Erica a eu peur du bruit d’un sèche-cheveux et s’est mise à pleurer. Joyce s’est ruée vers elle pour la réconforter. Cette maman chat est très douce, calme et aimante », poursuit Angela.

« Erica, elle, est très bavarde et joueuse. Dès qu’elle me voit, elle court en miaulant pour avoir des caresses ou de la nourriture ! » a-t-elle ajouté.

Désormais, Joyce et Erica sont prêtes à être adoptées et à rejoindre le foyer de leurs rêves. « J’espère qu’elles iront dans une famille où elles pourront rester ensemble pour l’éternité », admet Angela.