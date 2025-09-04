Convaincu d'être un « ninja furtif », ce chien aime surprendre sa maîtresse à la manière d'un chat (vidéo)

Par leur comportement ou leurs petits gestes affectueux, nos compagnons à 4 pattes sont capables de nous surprendre à chaque instant. Certaines scènes donnent même lieu à des moments attendrissants. Et lorsque le maître a le temps de les filmer, elles font aussi le bonheur des internautes.

Il ne paraît pas comme ça, mais Archie a son petit fan-club sur internet. En effet, Katelyn, sa maîtresse, a créé des comptes sur différents réseaux sociaux. On peut ainsi voir la boule de poils sur TikTok, Instagram, YouTube, ou encore Facebook. Avec le temps et le bouche-à-oreille, une communauté a fini par se fédérer autour du toutou.

En voyant sa tête, vous pourriez vous demander de quelle race il s’agit. Et vous ne seriez pas les seuls. Ainsi, les internautes ont été nombreux à poser la question à Katelyn, qui a donc fini par se procurer un test ADN. Le résultat est pour le moins inattendu, car Archie est à 32% American Pit Bull Terrier . Ses autres traits dominants sont le Shih Tzu à 17% et le Caniche à 13%. Un mélange pour le moins éclectique. Au total, 14 espèces composent le patrimoine génétique de l’animal.

Récemment, une vidéo postée par la maîtresse d’Archie a conquis le cœur de ses abonnés. Reprises par le média DogTime , les images montrent le toutou se prenant pour un ninja s’approcher très lentement de Katelyn, ne la quittant pas un seul instant du regard. Sa démarche fait même penser à celle d’un chat en pleine chasse. Au bout de quelques secondes d’approche, convaincu de pouvoir surprendre son humaine adorée, Archie fait un bond dans sa direction. Une scène vraiment attendrissante.

Finalement, en regardant les images, une question peut se poser : Archie n’aurait-il pas aussi un peu de chat dans son ADN ?

En légende de la vidéo, Katelyne explique qu’elle et son toutou “jouons à ce jeu depuis qu'il est chiot, et c'est l'une de nos activités préférées”. Face à un tel concentré de mignonnerie, il y a fort à parier, que ce jeu puisse également devenir le divertissement préféré des fans d’Archie.