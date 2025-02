Cette maman chatte se transforme en ninja pour rejoindre ses petits de l’autre côté de la porte (vidéo)

Ylluzzore est une majestueuse femelle Maine Coon au pelage Isabelle. Elle partage son quotidien avec d’autres félins de la même race en Italie. Récemment, la chatte a donné naissance à d’adorables chatons et s’est montrée particulièrement protectrice envers eux.

La propriétaire des chats, Elizaveta Chchetinkina, est très fière de ses félins. Elle leur a dédié plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et les fait participer à des concours de beauté. Elle a d’ailleurs remporté plusieurs prix grâce à ses boules de poils.

@unicum_it / Instagram

Une super-maman

En plus d’être passionnée par les Maine Coon, Elisaveta est éleveuse et a dernièrement vu naître des petites boules de poils sous son toit. Bien qu’elle soit aux petits soins pour la mère des félins, Ylluzzore, cette dernière se débrouille très bien seule. C’est une maman attentionnée qui s’inquiète lorsque ses petits sont loin d'elle.

Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Parade Pets, les internautes découvrent la féline sur une petite table à proximité d’une porte. D’après la légende, on comprend que ses petits se trouvent de l’autre côté. Ylluzzore souhaite les atteindre et n’hésite pas à utiliser son intelligence, ainsi que son habileté pour cela. Elle prend appui à la fois sur la table et sur la porte pour se hisser jusqu’à la poignée, puis l’enclencher. Les petits n’ont plus qu’à sortir pour la rejoindre.

La publication a suscité beaucoup d’intérêt de la part des internautes, qui ont rédigé des commentaires dans la section dédiée : « C’est une affaire de chat ninja », écrivait un internaute, « Quel chat intelligent et incroyablement beau », commentait une autre personne. À en croire la vidéo, Ylluzzore est aussi une excellente maman !