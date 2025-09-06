« Contente que le cheval soit en sécurité maintenant », un équidé secouru après être tombé dans trou de 2 mètres

Dans le comté de Baltimore (Maryland, États-Unis), des pompiers ont lancé une opération de sauvetage d’envergure pour un cheval coincé dans un trou de 2 mètres. Après 2 heures d’intervention, l’animal a été remis entre les mains bienveillantes d’un vétérinaire.

Dans la matinée du jeudi 14 août, les pompiers du comté de Baltimore ont reçu l’appel alarmant d’une personne ayant trouvé un cheval sur sa propriété, au fond d’un trou de 2,4 mètres de profondeur. L’équidé avait chuté après avoir marché une surface en bois, qui a soudainement cédé, rapporte le magazine People.

© Baltimore County Fire Department

Le sauvetage réunissait environ 30 intervenants, précisent nos confrères d’outre-Atlantique. Les membres du service d’incendie du comté de Baltimore et du comté de Howard, ainsi que l’association Equine Rescue Ambulance, ont uni leurs forces ce jour-là.

© Baltimore County Fire Department

Plusieurs heures d’intervention

Pour faciliter les manœuvres et sécuriser l’équidé, un vétérinaire s’est joint au sauvetage. Le professionnel de la santé animale a sédaté le cheval, et surveillé son état. Pour le libérer des murs de terre qui l’entouraient, les sauveteurs ont utilisé une grue prêtée par une entreprise locale. Certains intervenants se tenaient à l’intérieur du trou pour préparer sa sortie en toute sécurité, d’autres au bord pour le guider vers l’extérieur.

Au bout de 2 heures, le cheval a recouvré sa liberté ! Même s’il ne semblait pas blessé, il a été pris en charge par le vétérinaire le temps de se remettre du sédatif. « Aucune explication n’a été donnée quant à la raison de la présence du trou », souligne la rédaction de People.

© Baltimore County Fire Department

« C’est une bonne nouvelle »

D’après des commentaires laissés sur Facebook, le cheval se serait enfui de son pré et ses pérégrinations l’auraient conduit sur ce terrain.

« Tellement contente que vous ayez tous pu sortir le cheval de là ! », confie une utilisatrice du réseau social. « C'est une bonne nouvelle ! Contente que le cheval soit en sécurité maintenant. Les équipes de secours, vous êtes géniaux. Merci à vous ! », commente une autre internaute.