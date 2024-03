Considéré comme "le chien le plus riche du monde", un documentaire Netflix lève le voile sur sa curieuse histoire d'héritage

L’histoire de Gunther IV, le chien le plus riche du monde, a fasciné des millions de personnes. Son grand-père, un Berger Allemand nommé Gunther III, avait mystérieusement hérité d’une fortune colossale à la mort de sa maîtresse, avant de la transmettre à sa descendance qui profite aujourd’hui d’une vie de rêve. Récemment, un documentaire a toutefois jeté un nouvel éclairage sur cette étonnante histoire d’héritage…

Gunther IV est un Berger Allemand vraiment chanceux. Comme le rapporte le média The Sun, le toutou, considéré comme le "chien le plus riche du monde", mène la belle vie grâce à un mystérieux héritage. Du moins, c’est ce que son équipe de communication raconte…

Une vie de luxe

Gunther IV n’a toujours connu que le luxe dans sa vie. Avant sa revente l’année dernière, sa « niche » préférée était un immense manoir à Miami (États-Unis) où la pop star Madonna vivait autrefois.

Le toutou possède également une villa aux Bahamas, une BMW décapotable avec chauffeur et un méga yacht pour sortir en mer. À son service, Gunther dispose aussi d’un chef personnel pour lui servir des dîners de steak et de 27 employés de maison pour répondre à tous ses besoins.

Le Berger Allemand ne gère évidemment pas son argent. C’est Maurizio Mian, son tuteur, qui contrôle sa fortune colossale. Cet entrepreneur italien et héritier pharmaceutique de 66 ans est notamment le PDG de The Gunther Corporation qui utilise le toutou comme figure de proue pour ses investissements.

Une histoire fascinante…

Comment Gunther a-t-il obtenu autant d’argent ? L’histoire est fascinante et remonte à Gunther III, le grand-père de l’heureux héritier. C’est en 1992 que Gunther III aurait reçu un héritage d'une valeur de plus de 323 millions d'euros après le décès de sa maîtresse, une comtesse allemande appelée Karlotta Leibenstein.

Lucy Clarkson, responsable des relations publiques de Gunther, raconte l'histoire de l’héritage en ces termes : « [Karlotta Leibenstein] a obtenu sa fortune grâce à une incroyable société pharmaceutique, qui a gagné énormément d'argent. En février 1992, la comtesse est décédée. À sa mort, elle n'avait aucun parent direct, aucun proche et elle a tout donné à son chien, Gunther, qu'elle aimait tant. Et puis, le Gunther Trust a été créé pour s'assurer que l'argent reste avec Gunther et la lignée.»

Depuis, l'argent a été transmis de génération en génération et de très bonnes décisions commerciales pour maintenir les investissements ont fait exploser la richesse du chien.

…mais fausse !

Cette histoire semblait trop belle pour être vraie. Déjà dans les années 1990, le livre Guinness World Records avait retiré son titre de "chien le plus riche du monde" à Gunther III, car il n’y avait pas assez de preuves sur l’origine de la richesse du toutou. Malgré tout, même si l’histoire semblait étrange, des millions de personnes à travers le monde ont été séduites par cette lignée de Bergers Allemands vivant dans l’opulence.

Gunther IV est devenu si célèbre que Netflix lui a consacré une série documentaire en 2023.

C'est lors du tournage, que le tuteur de Gunther a fait une surprenante révélation : la comtesse Karlotta Leibenstein n’a jamais existé et toute l’histoire de l’héritage n’était que pure invention ! Maurizio Mian avait été poussé à avouer la vérité par l’équipe du documentaire qui avait recherché les actes de naissance et de décès de la vieille femme sans jamais les trouver.

En réalité, Gunther est tout simplement issu d'une famille très riche, mais il n’a jamais hérité d’une mystérieuse comtesse allemande. Au fond, peu importe l’origine de sa fortune, le toutou continue de vivre sa meilleure vie !