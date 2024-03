Une octogénaire "dévastée" par le vol de son chien sénior lance un appel poignant à son ravisseur

Bernadette Anderson, 89 ans, se disait « dévastée » depuis la disparition de sa chienne, volée alors qu’elle se trouvait dans son jardin. Elle a toutefois retrouvé le sourire un mois plus tard, rapportait WBAL-TV 11 le dimanche 24 mars.

L’octogénaire habite Baltimore dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis). L’un de ses chiens est une femelle séniore de 10 ans, croisée Shih Tzu et répondant au nom d’Auggie. C’est elle qui avait été emportée par un individu le samedi 24 février.

Ce matin-là, Bernadette Anderson avait pris peur en constatant qu’Auggie ne répondait pas à ses appels. Elle l’avait laissée jouer dans le jardin comme à son habitude et ne s’était jamais inquiétée pour sa sécurité jusque-là. L’assistante sociale scolaire à la retraite laissait le portail déverrouillé, sans se douter que quelqu’un allait un jour en profiter pour s’introduire dans sa propriété et repartir avec son amie à 4 pattes.

Le vol avait été filmé par son visiophone, les images montrant une personne traverser le jardin après avoir ouvert le portail.

Take a look at the man seen briefly in this video. An 89-yr-old woman’s companion went missing right after this man entered her gated backyard. I have her story and how you can help @ 10 & 11 p.m. @wbaltv11 pic.twitter.com/3ulaNKkg4a