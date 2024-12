Puisque offrir un animal à Noël n’est pas toujours une bonne idée, une association propose une solution aux amoureux des bêtes

De nombreux refuges retiennent leur souffle à l’approche des fêtes de fin d’années. Cette période est propice aux abandons, car de nombreuses personnes offrent des animaux sans penser à la responsabilité que cela représente. Il existe pourtant bien des façons de soutenir la cause animale quand on souhaite faire plaisir à un amoureux des bêtes.

Depuis plusieurs années, les membres des refuges implorent le public de ne pas offrir d’animaux de compagnie à Noël. Ils savent à quel point cette idée peut avoir des conséquences désastreuses par la suite et sensibilisent la population à ce sujet. L’association Dog Trust a proposé à sa communauté de parrainer des chiens plutôt que d’effectuer une adoption irresponsable.

Au sein du refuge et comme dans beaucoup d’autres, de nombreux chiens attendent patiemment leur famille pour la vie. Tobias et Fudge en font partie. Mais plutôt que de prendre le risque d’un échec d’adoption, sachant qu’ils ont des besoins spécifiques, leurs bienfaiteurs souhaiteraient qu’ils soient réhabilités. Cela demande des moyens financiers qui ne peuvent être assouvis qu’avec des dons.

@dogstrust_evesham / Instagram

De nombreux bénéficiaires

Alors, Dog Trust propose aux volontaires de parrainer ces boules de poils afin de leur permettre d’accéder aux soins dont elles ont besoin. C’est une façon de les aider, mais aussi de contribuer au bon fonctionnement du refuge.

Le personnel a donc mis en place un programme de parrainage qu’il propose d’offrir comme cadeau de Noël pour les amoureux des chiens : « L'argent récolté grâce à ce programme est essentiel pour contribuer à tous les aspects du fonctionnement de notre centre, du chauffage des chenils, à la fourniture de friandises et de jouets d'enrichissement, à la formation et au soutien comportemental et à tous les soins vétérinaires nécessaires pour nos chiens », déclarait Tracey Spiers, membre du refuge, dans un témoignage relayé par Evesham Journal.

A lire aussi : Un chien âgé passe 1700 jours au refuge en rêvant d'obtenir sa chance et de goûter au bonheur de la vie de famille

Dans d’autres refuges, les bénévoles ont la possibilité de promener le chien qu’ils parrainent jusqu’à son adoption, par exemple. En sommes, ces idées-cadeaux sont plus responsables et soutiennent la cause animale de la meilleure des façons au lieu de favoriser l’abandon.