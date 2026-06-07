Confinée dans le coffre d'une voiture quand elle n'était pas exploitée, cette chienne de 12 ans est enfin sauvée

Jaya n’a pas eu la vie qu’elle méritait. La chienne de 12 ans, détenue par un agent de sécurité, était confinée dans le coffre d’une voiture quand elle ne travaillait pas, même lors des fortes chaleurs. Heureusement, elle a été sauvée à Mantes-la-Jolie (Île-de-France) par Action Protection Animale qui l’a confiée à une pension partenaire et a déposé plainte.

Âgée de 12 ans, Jaya était utilisée pour la sécurité. Quand elle n’était pas exploitée, elle devait rester confinée dans le coffre d’une voiture « comme un simple objet qu’on entrepose, sans aucun respect pour ses besoins vitaux », écrit l’association Action Protection Animale (APA) sur son site web.

« Même par 35 degrés, son détenteur, un agent de sécurité, n’a pas daigné se soucier une seconde d’elle, ajoute l’organisation, heureusement, des passants ont alerté la police, et Jaya a été extraite de cette fournaise. Haletante, assoiffée, elle a mis quelques minutes à reprendre ses esprits et à faire quelques pas. »

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

© Action Protection Animale

« Le seul instant où il a montré de l’émotion, c’est quand il a compris que son outil de travail allait lui être retiré »

Lors de son sauvetage, les intervenants ont découvert que la chienne séniore était blessée, notamment à la patte. « Son gardien n’a pas pu expliquer ces fractures. Il a simplement expliqué l’avoir laissée sans soins faute de moyens, indique APA, Jaya a souffert pendant des semaines. Elle a continué à être exploitée, malgré la gravité de ses blessures. Remisée dans ce coffre, forcée à marcher des heures avec ses fractures, voilà ce qu’était sa vie. »

D’après les sauveteurs, le détenteur n’aurait témoigné aucune compassion envers l’animal. « Le seul instant où il a montré de l’émotion, c’est quand il a compris que son outil de travail allait lui être retiré », souligne l’association.

© Action Protection Animale

A lire aussi : Sa maîtresse distraite par son téléphone, ce Bouvier Bernois insiste pour lui signaler que sa soeur féline est en danger (vidéo)

« Nous voulons y croire »

Douce et courageuse, Jaya a été saisie à son bourreau et prise en charge par Action Protection Animale. À la suite du sauvetage, la chienne a rejoint une pension partenaire où elle passera une série d’examens « pour évaluer l’étendue des dégâts et voir si une chirurgie est possible ».

Grâce à cette intervention, Jaya ne connaîtra plus jamais l’exploitation ni le manque d’amour. Désormais entre des mains bienveillantes, elle sera chouchoutée comme elle le mérite. APA espère « de tout cœur qu’elle aura enfin la chance d’une vraie famille, même si, née Malinois, physiquement abîmée et a 12 ans, ses chances de placement seront plus difficiles ».

« Nous voulons y croire. Et elle aussi », conclut l’association.