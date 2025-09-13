Ce chien découvre l’océan pour la première fois de sa vie après avoir été adopté (vidéo)

Certains chiens n’ont pas la chance de pouvoir explorer le monde. Phoenix faisait partie de ceux-ci, jusqu’à ce qu’une famille aimante l’adopte. Il a alors commencé à faire de nouvelles expériences, dont découvrir l’océan.

Comme son nom l’indique, Phoenix a pu renaître de ses cendres grâce à son adoption. Ce toutou à qui la vie n’a pas toujours souri peut désormais compter sur sa famille aimante. Laquelle place son bonheur au cœur de ses priorités. Et pour veiller à son bon épanouissement, elle l’aide à rattraper le temps qu’il avait perdu jusqu'à présent au refuge.

Il y a quelques semaines encore, Phoenix séjournait au sein d’un refuge new yorkais. Sa propriétaire actuelle n’a pas détaillé son passé, mais elle a expliqué que la chienne avait été adoptée par une famille, qui l’avait ramenée au chenil par la suite. Le quadrupède a patienté une année supplémentaire sur place jusqu’à ce qu’une femme au grand cœur l’adopte.

@phoenixofnyc / TikTok

Un monde nouveau

Depuis ce jour, la vie n’a été que bonheur pour le quadrupède : « Elle a l'air tellement heureuse ! On essaie de la gâter au maximum ! », affirmait sa propriétaire sur les réseaux sociaux. La chouchouter passe par lui offrir un lieu de vie confortable, beaucoup d’affection, mais aussi des sorties enrichissantes.

Au refuge, même si Phoenix avait le droit à quelques promenades, elle ne changeait quasiment jamais d’environnement. Alors, sa maîtresse a décidé de lui faire découvrir le monde, à commencer par l’océan . Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Parade Pets , on découvre le quadrupède en train de faire ses premiers pas dans le sable, puis dans l’eau.

Un moment très symbolique pour celle qui n’avait jamais eu la chance de profiter de la vie. Les internautes ont été très touchés par la vidéo et se sont exprimés dans la section des commentaires : « Elle mérite chacun de ces instants », écrivait quelqu’un, « C’est absolument magnifique », ajoutait un autre utilisateur de la plateforme.

Et ce qui est plus beau encore, c’est que le bonheur de Phoenix ne fait que commencer !