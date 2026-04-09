Communication olfactive : pourquoi les chiens se flairent-ils l'arrière-train lors des rencontres ?

Tous les propriétaires de chien ont déjà vécu cette scène un peu gênante en balade quand 2 chiens se rencontrent et se flairent l’arrière-train. Ce comportement peut sembler étrange ou impoli pour nous, mais c’est en réalité une façon essentielle pour eux de se saluer, d’apprendre à se connaître et de recueillir des informations sur l’autre. Explications.

Avez-vous déjà remarqué que, lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois, les chiens ont tendance à flairer systématiquement l’arrière-train de leur congénère ? Ce geste, commun à d’autres espèces comme les chats ou les rats est loin d’être gratuit et permet à l’animal d’interagir et d’échanger des informations vitales.

Un étonnant moyen de communication

Chez le chien, l’odorat est de loin le sens le plus développé : il possède entre 40 et 100 millions de récepteurs olfactifs, ce qui lui permet de percevoir des informations totalement inaccessibles à l’humain. Ainsi, lorsque 2 toutous se reniflent l’arrière-train, ce n’est pas par curiosité ou par jeu, mais pour collecter des données vitales sur leur congénère.

Les glandes anales, situées autour de l’anus des chiens, sécrètent en effet des substances chimiques spécifiques qui forment une sorte de « carte d’identité odorante ». En les analysant, le chien peut déterminer le sexe, l’âge, l’état de santé, le régime alimentaire, le statut social ou encore l’état émotionnel (comme le stress) de l’autre toutou. Grâce à son odorat extrêmement performant et à l’organe de Jacobson — un système olfactif secondaire spécialisé dans la détection des phéromones — le chien est capable de trier et d’interpréter ces odeurs avec précision.

Vous savez désormais pourquoi votre fidèle compagnon préfère renifler l’arrière-train de ses petits copains plutôt que leur visage ! Chaque reniflage de derrière est comme une petite conversation qui aide votre toutou à mieux connaître son nouvel ami. Grâce à ces informations, il peut deviner si l’autre chien est gentil, un peu dominant, ou même ce qu’il a mangé récemment.

L’info Woopets – Comment mieux gérer les rencontres entre chiens ?

En comprenant pourquoi votre chien renifle le derrière de ses congénères, vous pouvez désormais gérer au mieux ses interactions sociales. Voici ce que vous pouvez faire pour favoriser la communication, tout en respectant les besoins olfactifs de votre compagnon à 4 pattes :

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