Grâce à un lasso et son VTT, ce garçon de 15 ans parvient à sauver un chien aveugle après une fugue dangereuse

En usant de son lasso, un jeune cowboy a aidé des bénévoles à sauver un chien aveugle et blessé, que ces derniers tentaient de rattraper depuis plusieurs jours. L’animal est aujourd’hui en famille d’accueil et se prépare pour un nouveau départ.

Kelsey Schumacher porte secours aux animaux en difficulté depuis des années. Récemment, elle avait remarqué un chien errant blessé près de Lime Springs, dans la campagne de l’Iowa. Elle le suivait dès la fin mars, mais le canidé restait insaisissable, d’après Daily Paws.

Le 2 avril, un habitant avait vu le chien tenter d’apaiser sa faim en mordant dans la carcasse d’un cerf. Kelsey Schumacher a alors installé l’une de ses cages-pièges à proximité de l’animal mort. Le lendemain, le canidé était couché non pas dans la cage, mais à côté. La bénévole ne comprenait pas, mais ce n’est qu’une fois le sauvetage terminé qu’elle y a vu plus clair.

Le chien ne laissait personne l’approcher. Il fuyait ou essayait de mordre à chaque tentative. Il fallait pourtant le secourir au plus vite, car il se trouvait près d’une autoroute. Kelsey Schumacher a alors eu l’idée d’appeler ses amis pratiquants de rodéo, une discipline très populaire dans la région. Manque de chance, toutefois, ils participaient tous à un évènement dans une localité voisine.

Un cowboy de 15 ans à la rescousse

Un jeune spécialiste du lasso qu’elle connaissait était bien disponible en revanche. Will Hinck, 15 ans, est champion de rodéo et manie déjà le lancer de nœud coulant comme un cowboy accompli.



Heart Animal Rescue / Facebook

Quelques minutes plus tard, l’adolescent est arrivé à bord d’un buggy conduit par son beau-père.



Heart Animal Rescue / Facebook

Installé à l’arrière du petit véhicule tout-terrain, Will Hinck a réussi, après plusieurs essais, à passer la corde autour du corps du chien. Ce qui a permis à Kelsey Schumacher et les autres personnes mobilisées de le mettre en sécurité dans une cage. C’est là que la bénévole a compris qu’il était aveugle.



Heart Animal Rescue / Facebook

En quelques semaines, l’attitude du chien a totalement changé. Appelé Will, en référence à celui qui l’a sauvé, il a appris à apprécier les caresses et les friandises. Il est devenu beaucoup plus détendu et se laisse même porter.



Heart Animal Rescue / Facebook

A lire aussi : Un chien craintif n'ira nulle part sans sa couverture réconfortante qui l'aide à surmonter ses peurs

Des fragments de balle dans la patte

Il doit encore recevoir d’importants soins. Will présente une blessure à une articulation du jarret, ainsi que des fragments de balle logés dans l’une de ses pattes arrière, sur laquelle il ne peut pas s’appuyer. Il devra être opéré.

Par ailleurs, le chien sera ausculté par un spécialiste en ophtalmologie vétérinaire. Celui-ci examinera ses yeux pour voir s’il a des chances de recouvrer la vue.

Une fois rétabli, Will pourra être proposé à l’adoption et ainsi connaître une nouvelle vie.