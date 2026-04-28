Coincée 48 heures au 13e étage, une chienne est sauvée par les pompiers sous les applaudissements de la foule stressée

Retrouvée coincée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur après 2 jours d’angoisse, la petite Ellbie a finalement été sauvée au terme d’une intervention complexe et spectaculaire. Une issue heureuse rendue possible grâce à un drone, avant l’arrivée décisive des pompiers sous les yeux d’une foule suspendue au dénouement.

Une chienne a été remise indemne à sa famille à l'issue d'un sauvetage haletant réussi par les pompiers, sous les regards inquiets de dizaines de personnes rassemblées des dizaines de mètres plus bas, rapportait 7News le lundi 27 avril.

Tout avait commencé l'avant-veille, samedi 25 avril, à Dee Why en banlieue nord de Sydney (Australie). Cet après-midi-là, Jake Dobrin était sorti et avait laissé la chienne de son père dans son appartement au 13e étage. Ce dernier était en voyage en Thaïlande, et le jeune homme devait s'occuper de l'animal, nommé Ellbie, en son absence.

En rentrant quelques heures plus tard, Jake Dobrin avait constaté la disparition de la femelle Jack Russell Terrier. Il avait fouillé tout l'appartement, sans résultat. Les recherches dans le quartier n'avaient rien donné non plus. Il avait alors placardé des affiches avec la photo et la description de la chienne, ainsi qu'une promesse de récompense.



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Ellbie est restée introuvable jusqu'au lundi matin, quand un riverain, Fernando Westin, a vu l'une des affiches. Il a alors décidé de faire voler son drone autour de l'immeuble pour tenter de la localiser. « Je suis passé devant tous les balcons, et quand je suis arrivé de ce côté, elle était là », raconte-t-il à 7News.



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La chienne avait parcouru une quarantaine de mètres le long de l'extérieur du bâtiment jusqu'à la face nord-ouest. Là, elle s'était retrouvée coincée entre des barreaux métalliques ornementaux et la fenêtre d'un résident prénommé Marty. Celui-ci ne s'était pas rendu compte de la présence d'Ellbie, car il avait gardé ses stores fermés tout le weekend.

Prévenu par le télépilote de drone, Marty les a ouverts et a ainsi découvert une Ellbie tétanisée par la peur. Les secours ont aussitôt été appelés.

« Je pensais que je ne la reverrais jamais »

Les pompiers sont arrivés sur les lieux, tandis qu'un nombre croissant de passants s'arrêtaient pour assister à la scène depuis la rue, au pied de l'immeuble.



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L'intervention a duré 3 heures. Les secouristes ont finalement réussi à mettre la main sur la chienne et à la sécuriser, sous les applaudissements de la foule soulagée. Ce moment a été filmé et la vidéo postée par le Sydney Morning Herald sur sa page Facebook. La voici :

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« J’étais aux anges. Je pensais que je ne la reverrais jamais », confie Jake Dobryn. Ellbie était épuisée, affamée et déshydratée après ces 2 terribles journées. Elle a été nourrie, réhydratée, lavée et emmenée chez le vétérinaire pour un examen de précaution.