Coincée 16 heures dans un ravin inondé, une chienne survit à sa mésaventure grâce à un collier GPS

Alors que sa propriétaire était loin du domicile, Ziva, une imposante chienne de ferme, s’est retrouvée piégée par les éléments déchaînés. Une mésaventure digne d’un scénario catastrophe, où la technologie et l’instinct de survie ont joué un rôle crucial.

Le 4 juillet est un jour de fête nationale aux Etats-Unis, mais pour Ziva, femelle Berger d’Anatolie de 8 ans, et sa famille, la date aura été synonyme d’angoisse cette année.

La chienne vit avec sa propriétaire Erin Doguet dans le ranch de cette dernière au Texas. Elle cohabite avec une congénère, Berger d’Asie Centrale de 2 ans appelée Una, et plus de 200 animaux de ferme.



Ce jour-là, Erin Doguet était à 2400 kilomètres de chez elle, dans le Colorado en l’occurrence. Avant son départ, elle avait confié la gestion du ranch à sa soeur Shannon et engagé une pet-sitter prénommée Taelyn. Quant à Ziva et Una, elles veillaient, comme à leur habitude, à la sécurité des lieux et de leurs occupants.

Malheureusement, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région. La rivière Medina, à proximité de laquelle se trouve la ferme, est entrée en crue. Tout était inondé autour du ranch.

C’est dans ces circonstances que la Kangal a disparu. “Ziva s'est lancée à la poursuite d'un prédateur, ou a peut-être aussi été effrayée par le fort orage, et s'est retrouvée à l'arrière du ranch bordé par la rivière Medina, raconte sa maîtresse à Peop le . Alors qu'elle traversait la rivière, les eaux ont rapidement monté, la prenant au piège.”

Par chance, Ziva portait un collier GPS, tout comme Una. Depuis le Colorado, Erin Doguet pouvait donc connaître sa localisation grâce à une application mobile et la partager avec Shannon et Taelyn.

Quand celles-ci sont arrivées à l’endroit indiqué, elles ne parvenaient pas à voir la chienne. Ce n’est qu’après avoir activé la fonctionnalité sonore du collier GPS qu’elles ont enfin retrouvé Ziva et l’ont récupérée.

“Ziva a été retrouvée coincée dans un ravin inondé le long de la rivière Medina en crue. Le torrent rugissant l'empêchait de regagner sa maison, et les 3 autres versants étaient trop abrupts et glissants pour qu'elle puisse s'en sortir seule”, détaille Erin Doguet.

Une fois la chienne mise hors de danger, elles en ont immédiatement informé sa propriétaire. “J'ai fondu en larmes en apprenant qu'elles l'avaient retrouvée vivante”, confie-t-elle.

La mésaventure de Ziva aura duré 16 longues heures. Elle était épuisée, mais indemne. Elle a pu rentrer à la maison pour s’en remettre.