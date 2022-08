Coincé dans une maison en feu, un chien s'étant résigné à son sort voit les pompiers approcher

Pompiers et voisins se sont mobilisés pour secourir un chien qui était pris au piège dans la maison de ses maîtres, en proie à un incendie. Pour les soldats du feu, sa survie n’est ni plus ni moins qu’un miracle.

Un Labrador Retriever répondant au nom d’Apollo a miraculeusement survécu à l’incendie de la maison de sa famille, rapportait la CBC le dimanche 21 août.

L’incident a eu lieu l’après-midi du samedi 20 août à Lower Debert en Nouvelle-Ecosse (Est du Canada), alors que la température atteignait les 30°C ce jour-là.



Truro & Colchester Code 1 Coverage / Facebook

Le chien était seul au domicile. Ses propriétaires étaient sortis, et ce sont les voisins qui ont vu la fumée jaillir de l’habitation en question et ont appelé les secours.

Les pompiers de la brigade d’Onslow Belmont sont arrivés sur les lieux peu après. La maison était déjà en grande partie en feu. Pendant que les uns s’employaient à maîtriser les flammes, d’autres ratissaient l’intérieur à la recherche d’occupants à évacuer. L’un d’eux, Derek Richard, passait d’une pièce à l’autre quand, en entrant dans la cuisine, il a vu Apollo couché par terre.

« Il a levé la tête et essayé de s’asseoir », raconte le pompier. Ce dernier l’a porté puis confié à un collègue, qui s’est chargé de le faire sortir.

Derek Richard a poursuivi ses recherches jusqu’à l’épuisement de ses réserves d’oxygène. En ressortant, et alors que la maison était entièrement en feu, il a vu les secouristes et les voisins œuvrant ensemble au sauvetage de l’animal, qui a été aspergé d’eau et a reçu les premiers soins.

« Un miracle que ce chien soit encore en vie »

« C'est un miracle que ce chien soit encore en vie », estime le pompier, qui ajoute que le chien s’est facilement laissé prendre en charge. Comme s’il s’était résigné à son sort avant de voir arriver l’aide qu’il n’osait plus espérer.

A lire aussi : Une femme adresse un adieu spécial à son chien âgé qui vit ses derniers jours (vidéo)

« Je suis tellement content qu'il se porte bien », poursuit Derek Richard, qui sait ce que c’est que de perdre son chien. « Elle était ma meilleure amie, dit-il en effet de sa défunte chienne Bella, décédée quelques mois plus tôt. Vous savez, tous ceux qui avaient un chien vous le diront ».

Revenus chez eux entretemps, les maîtres d’Apollo l’ont emmené chez le vétérinaire. Leur maison est presque entièrement détruite, mais leur Labrador adoré est indemne.