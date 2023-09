Un chien blessé et caché au fond d'une buse amène une policière à s'y faufiler pour le secourir

Le jeudi 7 septembre peu avant 22 heures locales, les adjoints du shérif du comté de Pierce, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), ont été appelés à porter secours à une chienne en détresse.

Cette dernière était blessée, car elle venait d’être percutée par une voiture. Elle s’était ensuite cachée au fond d’une buse sous la route, rapportait le New York Post.

Le service de contrôle des animaux, habituellement sollicité pour ce genre de mission, n’était pas disponible à ce moment-là. D’où la décision de faire appel au bureau du shérif.

Une adjointe a retiré son équipement et s’est faufilée dans le conduit. Elle a ensuite attiré le canidé sur une couverture, qu’elle a réussi à tirer hors de la buse.



Pierce County Sheriff / Instagram

La chienne, qui a été appelée Piper par la suite, retrouvait enfin l’air libre. Elle a été emmenée aux urgences vétérinaires.

L’acte de bravoure de l’adjointe du shérif a été filmé. Voici la vidéo du sauvetage :

Deputy crawls into pipe to save dog hit by car.



PCSD BLOTTERhttps://t.co/QY0hjsStIS pic.twitter.com/nBpHf7P2O6 — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) September 8, 2023

Des policiers déterminés à la sauver jusqu’au bout

Alors que d’énormes efforts venaient d’être faits pour lui sauver la vie, Piper risquait encore de la perdre. Elle était, en effet, en danger d’euthanasie car errante, non identifiée et ayant besoin d’une intervention chirurgicale urgente.

Dès que le bureau du shérif du comté de Pierce en a été informé, il a contacté la clinique vétérinaire pour stopper la procédure et lui demander d’opérer l’animal. Le shérif Ed Troyer est lui-même intervenu, et son équipe a demandé l’aide de l’association locale People for Animal Care and Kindness (P.A.C.K.).

Celle-ci a pris en charge les frais liés à l’opération, qui a ainsi pu avoir lieu. Piper est convalescence, en attendant qu’on retrouve ses éventuels propriétaires ou, le cas échéant, qu’on la propose à l’adoption.

A lire aussi : Le courageux combat d’une chienne battue et pendue, devenue animal de thérapie pour les enfants

Sur son comte Instagram, le bureau du shérif du comté de Pierce a salué le travail et le dévouement de ses adjoints : « Intervenant là où tant de personnes ne le feraient pas, ils sont pleins de compassion et géniaux ! Tellement fier de ces gars-là ! »