Chien qui court après les vélos : est-ce un simple jeu ?

Votre chien a pour mauvaise habitude de courser les vélos ? Bien qu’il dépense beaucoup d’énergie en courant, ce comportement nourrit un instinct puissant pouvant devenir difficile à contrôler et mettre en danger aussi bien votre animal que les cyclistes. Quels sont les risques ? Comment gérer votre fidèle compagnon ? Notre rédaction vous apporte des réponses au poil dans cet article.

Le meilleur ami de l’homme conserve une partie des comportements hérités de ses ancêtres. Le mouvement rapide d’un vélo peut déclencher un comportement instinctif, qui pousse certains chiens à observer, poursuivre le cycliste, voire tente de l’attraper.

Certains toutous, sélectionnés pour le travail ou la chasse, sont naturellement plus sensibles à ce type de stimulation. L'excitation monte rapidement et chaque poursuite procure une forte satisfaction. Plus l’animal répète ce comportement, plus il risque de s’ancrer durablement !

L'âge, le manque d'activités adaptées ou une mauvaise gestion des sorties peuvent aussi favoriser cette mauvaise habitude. Un chien qui ne trouve pas d'autre moyen d'exprimer ses besoins physiques et mentaux cherchera facilement une cible en mouvement.

Quels sont les risques ?

Courir après les cyclistes n’est pas un simple jeu. Avec le temps, ce comportement peut devenir compulsif et votre fidèle compagnon peut finir par réagir au moindre objet en mouvement, qu’il s’agisse d’un vélo, d’une trottinette, d’un joggeur ou même d’une voiture.

Ce cercle vicieux, pouvant conduire à un véritable trouble comportemental, pousse votre toutou à rester constamment en alerte. Il peine à se contrôler et peut développer une forme de comportement obsessionnel.

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De plus, il ne faut pas oublier les risques d’accident. En traversant brusquement une piste cyclable ou une route, votre boule de poils peut se faire renverser. Le cycliste peut également perdre l’équilibre en tentant de l’éviter et subir des conséquences parfois graves.

Un chien qui poursuit un vélo risque aussi de s'éloigner de vous sans tenir compte de son environnement. Une simple sortie peut alors se transformer en fugue ou en situation dangereuse.

Le conseil de Woopets : comment apprendre à votre chien à ne pas courser les cyclistes ?

Le premier réflexe consiste à empêcher votre canidé de répéter ce comportement. Chaque poursuite réussie renforce son envie de recommencer. Lors des promenades dans les zones fréquentées par les cyclistes, tenez-le en laisse tant que le problème n'est pas résolu.

Travaillez ensuite le rappel et l'attention dans un environnement calme avant de vous rapprocher progressivement des passages de vélos. Dès qu'un cycliste apparaît, récompensez votre chien lorsqu'il choisit de rester attentif à vous plutôt que de partir à sa poursuite. Cette méthode permet d'associer la présence des vélos à une expérience positive.

Pour rappel, il est également essentiel de répondre à ses besoins quotidiens avec des activités adaptées. Les jeux, la mastication, les exercices d'éducation et les promenades variées sollicitent davantage son cerveau qu'une simple course après un objet en mouvement.

Si votre toutou poursuit déjà systématiquement les vélos ou semble incapable de résister à cette envie, n'attendez pas que la situation s'aggrave. N’hésitez pas à vous rapprocher d'un éducateur canin utilisant des méthodes positives, qui vous aidera à comprendre votre chien et trouver une solution.