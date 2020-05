Blessé et affamé, ce chien errant a pu compter sur l'idée géniale d'un cycliste pour lui sauver la vie !

En découvrant un chien errant blessé, un vététiste a dû faire preuve de créativité pour pouvoir le porter et le faire soigner. Son geste a permis au chien de commencer une toute nouvelle vie.

Jarrett Little faisait du VTT en groupe sur les routes de Columbus, dans l’Etat de l’Ohio, quand il a aperçu quelque chose au loin pendant une courte pause. Il pensait d’abord qu’il s’agissait d’un renard, mais l’animal s’est approché des cyclistes, qui ont ainsi compris qu’il s’agissait d’un tout jeune chien. « Il avait l’air mal en point et affamé, mais il semblait content de nous voir », raconte Chris Dixon, ami de Jarrett Little, à The Dodo.

Le chiot, qui recevra le nom de Columbo, était blessé, mais il était ravi de recevoir de la nourriture et des caresses de la part de ces personnes bienveillantes. Jarrett Little ne voulait pas le laisser sur place, mais étant à vélo, il se demandait comment il allait faire pour le porter. Après réflexion, il a trouvé la solution : il a installé le canidé sur son dos, les pattes arrière rentrées au fond de ses poches dorsales porte-bidons et les pattes avant posées sur ses épaules.

Lorsqu’ils sont arrivés à destination au bout d’une demi-heure, ils ont croisé la route d’Andrea Shaw, une femme vivant dans le Maine, mais qui se trouvait dans l’Ohio pour son travail. Columbo a couru vers elle et s’est mis à lui donner des bisous, comme s’il la connaissait depuis toujours. Andrea Shaw est immédiatement tombée sous le charme de ce chien qui, malgré la douleur, manifestait une telle joie de vivre. Elle a alors décidé de l’adopter.

A lire aussi : "Paralysé, ce chien a désormais le loisir de marcher, grâce à un maître aimant"

Mais d’abord, Columbo devait aller chez le vétérinaire. Ce dernier a découvert qu’il souffrait de 2 fractures. L’animal a reçu les soins nécessaires et, quelques jours plus tard, il a fait le voyage de 500 km jusque dans le Maine pour rejoindre sa nouvelle famille.