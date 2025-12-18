Chien policier sauveur d’un congénère enfermé dans l’obscurité d’un box, il finit aux urgences avec son maître à cause d’un chauffard

La nouvelle a suscité une vive émotion à Illkirch-Graffenstaden (67), où une chienne de la police municipale et son maître ont été victimes d’un acte d’une extrême gravité. Très apprécié des habitants, le duo a échappé au pire de très peu après avoir été pris pour cible par un conducteur sans permis, en excès de vitesse et contrôlé positif aux stupéfiants.

Formant avec son maître-chien un binôme extrêmement apprécié au sein de la communauté locale, en particulier depuis le sauvetage d’une chienne enfermée dans un box obscur et insalubre il y a près de 2 ans, Sun a été blessée à la patte à cause d’un individu qui conduisait de manière totalement irresponsable, rapportait France 3 Grand Est . Son maître, percuté violemment, a dû être transporté aux urgences.



Ville d'Illkirch-Graffenstaden / Facebook

“Cette situation est totalement inacceptable. Elle ne restera pas impunie”

Les faits se sont produits le mercredi 17 décembre, peu avant 15h, route de Lyon à Illkirch-Graffenstaden dans le Bas-Rhin.

Sun, Malinoise de 4 ans et demi, et son maître venaient d’achever un contrôle routier et s’apprêtaient à regagner leur véhicule de patrouille, quand une voiture passant à vive allure les a renversés. Le choc a été si brutal que le maître-chien a été projeté sur le capot.

L’automobiliste a été interpellé. Il était non seulement en excès de vitesse, mais conduisait, en plus, sous l’emprise de stupéfiants et en situation de retrait de permis. Le passager qui l’accompagnait a, pour sa part, réussi à disparaître dans les bois.

Le maître de Sun a dû être transporté aux urgences de l’hôpital de Hautepierre, à Strasbourg. La chienne souffre, quant à elle, d’une “importante foulure à la patte”, indiquait France 3 Grand Est.

Thibaud Philipps, maire de la commune, s’est exprimé sur Facebook, ayant souhaité en son nom et celui des Illkirchois un “prompt rétablissement à [leur] agent de Police municipale et à son chien Sun, lâchement percutés par un chauffard sans permis et positif aux stupéfiants”.

“Cette situation est totalement inacceptable, a-t-il poursuivi. Elle ne restera pas impunie”.

L’héroïne dont le flair avait sauvé sa semblable

Sun est l’un des 2 membres à 4 pattes de la brigade cynophile de la police municipale d’Illkirch-Graffenstaden, l’autre étant Saphir. “Ces chiens participent à la protection et à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à celle des agents. Ils assistent les policiers lors de leurs interventions. Ils ont à la fois un côté rassurant et dissuasif”, peut-on lire sur le site de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden , où il est bien précisé que ce sont des Bergers Belges Malinois, même si la robe bringée de Sun ressemble à celle d’un Berger Hollandais.

A lire aussi : Alors qu’il était en train de faire son jogging, cet homme tombe sur un chiot abandonné qui semble le supplier de l’emmener avec lui (vidéo)

Sun est une véritable héroïne, puisque c’est elle qui, en janvier 2024, avait repéré une chienne détenue dans un box au sous-sol d’un immeuble. Nous vous en parlions dans un précédent article. L’endroit était obscur et sale, et l’animal privé d’eau et de nourriture. Il avait été pris en charge par la SPA de Strasbourg dans la foulée.