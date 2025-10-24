Chaque vendredi, cette adorable chienne attend l’arrivée de ses meilleurs amis avec grande impatience (vidéo)

Beaucoup de gens l’ignorent, mais la plupart des chiens apprécient le fait d’avoir une routine. Cela a quelque chose de rassurant qui les aide à maintenir leurs émotions à un degré stable. Pour Maddie, cette routine est marquée par le passage des éboueurs, tous les vendredis. Un moment qu’elle attend impatiemment chaque semaine et qui se transforme en pur bonheur pour tout le monde !

Maddie est une jolie femelle Golden Retriever qui vit avec son humaine à Belfast, en Irlande du Nord. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, la chienne est une véritable star. À ce jour, elle comptabilise plus de 66 600 abonnés et est connue dans le monde entier, notamment au Brésil et en Corée du Sud. Sa maîtresse, Katelin Fiddis, se plaît à partager le quotidien de la boule de poils et a ainsi pour habitude de poster des vidéos de leurs petites habitudes. L’une d’elles a d’ailleurs beaucoup de succès… Tous les vendredis, les éboueurs passent dans le quartier de Maddie et sa famille. Chaque fois qu’elle entend le camion benne au bout de la rue, la chienne se précipite vers la porte d’entrée et attend qu’on lui ouvre avec impatience. Mais pourquoi ? Parce que les 2 éboueurs qui passent chaque semaine sont ses meilleurs amis !

© @maddiethebad.e / Instagram

Une chienne unique en son genre

“Ce n'est pas seulement sa queue qui remue, c'est tout son derrière qui bouge. Elle adore ça !”, a expliqué l’humaine de Maddie dans un entretien accordé à la BBC . De leur côté, les 2 hommes en question, Marc Doran et Nathan Wilson, sont eux aussi particulièrement attachés à la jeune chienne. “Nous rencontrons quelques chiens amicaux lors de nos tournées, mais pas autant que Maddie. Elle est unique en son genre”, a affirmé Marc avec tendresse.

Comme on peut le voir dans les nombreuses vidéos postées sur le net, Maddie court chaque fois vers les hommes pour réclamer des caresses. Elle prend également soin de leur apporter tous ses jouets préférés en signe d’amitié. “Il n’y a rien d’aussi spécial que ça. Chaque chien est différent mais Maddie est tout simplement géniale ! Je pourrais rester ici jusqu'à 5 heures. Cela ne me dérangerait pas…”, a confié Nathan quant à lui.

A lire aussi : Abandonné à 12 ans, cet adorable papy chien effectue un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour trouver son foyer définitif