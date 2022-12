Chaque soir, ce chien autrefois délaissé s’endort avec un sourire sur son visage

Petey a toujours été un chien heureux, malgré les débuts difficiles qu’il a connus. Mais depuis son adoption, il n’a plus jamais caché sa joie, à tel point qu’il s’endort chaque soir avec le sourire !

Petey, jeune toutou d’un an, est déjà le plus ancien pensionnaire de son refuge, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ce toutou est pourtant très sympathique. Il ferait sans aucun doute le bonheur d’une famille, comme le rapporte The Dodo.

Le chien mérite une vie meilleure

Son premier refuge a vite atteint sa capacité maximale, et les adoptants potentiels ne semblaient pas s’intéresser à lui. Les bénévoles vont alors le reloger au sein de la SPCA of Wake County, dans l’espoir de lui donner plus de chances de trouver le bonheur.

Petey y fera tout autant l’unanimité, de par son enthousiasme sans égal. « Il a été très aimable et joueur dès le premier jour, se remémore Samantha Ranlet, porte-parole du refuge. Nous avons du mal à croire que personne ne voulait de lui. »

Puis, le coup de foudre

Ce tempérament joyeux à toute épreuve est peut-être ce qui lui a permis, le 14 novembre dernier, de séduire les membres de son futur foyer…

Quelques semaines après avoir publié une photo de Petey sur leur site Internet, les bénévoles ont eu l’agréable surprise d’être contactés par une famille désireuse de l’adopter. Celle-ci est littéralement « tombée amoureuse » de ce chien. Petey ne restera finalement qu’un mois au sein de ce nouveau refuge, une nouvelle qui fait « fondre les cœurs » de ses membres.

Petey ne cache plus sa joie d’être adopté

Le quadrupède s’est merveilleusement intégré au sein de son nouveau foyer. « Il aime dormir dans le lit, jouer à la balle, et renifler les 4 coins du jardin ». Il partage sa maison avec un second chien, et se montre adorable envers tous les autres toutous qu’il croise.

Tellement heureux de sa destinée, Petey s’endort chaque soir en esquissant un sourire absolument craquant. « C’est le sourire d’un chien qui sait qu’il est chez lui » racontent les membres du refuge.

Il est clair que ce chien, qui est toujours resté joyeux malgré tout, a dorénavant plus d’une raison de l’être. Petey et sa famille pour la vie n’en sont qu’aux débuts d’une merveilleuse aventure.