Après avoir passé plus de 1200 jours au refuge, Cami la chienne connaît enfin le bonheur

Desservie par sa race, son apparence et quelques problèmes de cohabitation avec ses congénères du même sexe, Cami la chienne était sans cesse ignorée par les gens qui venaient au refuge où elle vivait, à la recherche d’un animal à adopter. Après plus de 3 ans d’attente, quelqu’un lui a enfin donné sa chance.

Cami était le plus ancien pensionnaire de son refuge, mais cette chienne a enfin pu le quitter pour commencer une toute nouvelle vie après son adoption, rapportait l’association Saint Frances Animal Center sur sa page Facebook.

L’annonce a été faite le 15 octobre 2022 par l’organisation basée à Georgetown, en Caroline du Sud (Sud-est des Etats-Unis). C’est dans ce refuge qu’elle avait passé un total de 1248 jours.

La femelle croisée Pitbull de bientôt 4 ans n’intéressait malheureusement pas les visiteurs et potentiels adoptants. Sa race et son passé difficile la désavantageaient clairement par rapport aux autres pensionnaires du refuge. L’équipe du Saint Frances Animal Center avait travaillé dur pour corriger ses problèmes comportementaux et en faire la douce Cami qu’elle est aujourd’hui.

L’association lançait régulièrement des appels à son sujet sur sa page Facebook. Les bénévoles savaient qu’ils finiraient par trouver un foyer aimant pour le canidé.

Ils cherchaient une famille sans autre chienne, ni chats ou enfants en bas âge. Ce qui réduisait considérablement les perspectives d’adoption. Malgré toutes les difficultés, la chance a fini par lui sourire.

Enfin adoptée !

Une femme qui était venue rencontrer un autre chien a finalement eu le coup de foudre pour Cami et a pu passer un petit moment à ses côtés. L’entente était parfaite et l’adoption a été officialisée.

Cami, qui adore les gens, les promenades à la plage, les caresses sur le ventre, les bassines d’eau et les bains de soleil, pourra désormais s’adonner à tout cela avec sa nouvelle famille.

